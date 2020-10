Ce spun astrele azi, 29 octombrie

Berbec

Atmosfera tensionata de la locul de munca s-ar putea sa va fragmenteze serios programul; nu sunteti firi deloc pasnice si, pentru a nu inflama si mai mult spiritele, este bine sa luati pauze cat mai dese, in timpul carora sa va calmati si sa va ganditi la urmatoarele mutari. Daca este posibil, nu ar strica chiar sa va luati una-doua zile libere, pana ce lucrurile se mai linistesc. Este mai bine asa decat sa va enervati; pe langa faptul ca va afecteaza si starea de sanatate, este foarte posibil sa si pierdeti unele din avantajele castigate pana acum, din cauza impulsivitatii. Consultati-va cu partenerii inainte de a lua decizii de importanta pentru familie; nu sunteti singuri in aceasta constructive, deci nu ignorati pe cei implicati.



Taur

Sunteti persoane practice, mereu dornice de imbunatatire; astazi, aceasta trasatura de caracter este dominanta in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii. Daca aveti in plan sa puneti in practica unele proiecte de natura domestica, aveti grija sa nu va lasati prea mult dusi de val si sa faceti cheltuieli greu de sustinut. Pe de alta parte, v-ar face placere sa va oferiti acea iesire in natura la care visati de mai multa vreme; din pacate, s-ar putea sa ramaneti, in aceasta privinta, doar cu visele. Este putin probabil ca responsabilitatile zilei sa va permita o astfel de escapada. Nu renuntati insa la idee si planificati asa ceva pentru o alta zi, in care veti fi mai putin ocupati; astfel, puteti profita din plin, alaturi de persoanele dragi din viata voastra.



Gemeni

Astazi va fi nevoie sa interveniti prompt in rezolvarea unor situatii destul de delicate, care nu sufera nici un fel de amanare. Mai ales in plan profesional, veti fi chemati sa va implicati, sa va spuneti parerile si sa interveniti cu actiuni concrete, pentru ca evolutiile sa mearga in directia dorita de voi. Vor exista si probleme in care veti dori sa nu fi fost implicati, insa nu le veti putea evita. Discutiile in contradictoriu nu vor aduce nimic bun, nici in plan personal, nici in plan profesional. Aveti grija, caci astazi unele cheltuieli s-ar putea sa depaseasca limitele rezonabilului; nu va suparati daca primiti observatii in acest sens, de la apropiati. Considerati problema si luati masurile necesare pentru a nu devia lucrurile prea mult, in acest sens.



Rac

V-ati dori o zi cat mai linistita, din punct de vedere al vietii personale insa, din pacate, sansele ca dorinta sa va fie indeplinita, sunt minime. Vor exista numeroase controverse in familie, care vor avea darul de a inflama spiritele si de a tensiona atmosfera. Va fi foarte dificil sa va mentineti calmul in aceasta situatie, mai ales daca nimeni dintre interocutori nu pare dispus sa faca vreun compromis. Munca voastra v-a presupune mai multa vigilenta, mai mult control asupra a ceea ce faceti sau a ceea ce doriti sa faceti. Rezultatele preconizate se vor lasa asteptate si este foarte posibil sa va pierdeti rabdarea, la un moment dat. Fiti ceva mai retinuti in gesturi si atitudini, daca doriti sa nu va periclitati eforturile din ultimul timp.



Leur

Sunteti dispusi sa faceti orice pentru a va atinge scopurile, insa este nevoie sa respectati unele limite, in acest sens. Uneori, nici nu va dati seama ca actiunile voastre pot sa aiba impact extrem de nociv asupra celor din jurul vostru. Este bine sa tineti cont de asta si sa nu mai interveniti atat de brutal. Fiecare relatie poate sa conteze la un momenta dat si, binenteles, veti primi in schim excat ceea ce dati acum. Relatiile cu familia nu vor fi dintre cele mai fericite; discutiile cu partenerul, pe teme contradictorii, nu trebuie sa aiba loc in fata copiilor. Rezolvarile se pot obtine doar cu calm si prin acceptarea unor compormisuri; doar ca astazi nu prea aveti disponibilitate catre asa ceva.



Fecioara

Nu sunteti intr-o dispozitie foarte fericita, asa ca nu trebuie sa va mirati daca lumea incepe sa va cam evite. Nimeni nu-si doreste in preama o persoana negativista. Divergentele de opinie pot crea premisele unor conflicte, mai ales la locul de munca. Daca nu sunteti de acord cu ideile altora, trebuie sa aveti si argumente viabile in acest sens. Relatiile cu juniorii sent susceptibile a va da batai de cap si nu prea aveti suficienta rabdare astazi, pentru a face fata. Aveti mare grija, totusi; o atitudine nepotrivita poate avea efecte negative asupra legaturilor cu acestia. Comunicarea voastra va fi destul de defectuoasa azi, plina de critici, mai ales, la adresa celor din jur; este clar ca, in acest fel, interrelationarea nu are cum sa decurga in bune conditii.



Balanta

Viata profesionala va va propune numeroase provocari, insa multe dintre ele s-ar putea sa fie legate de lucruri marunte, care sa va abata atentia de la chestiunile cu-adevarat importante; este bine sa analizati pentru ce anume este util sa va consumati energiile si pentru ce nu are rost sa va obositi. Va fi greu sa ajungeti la finalizarea obiectivelor propuse, mai ales daca aveti o colaborare defectuoasa cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea. Incercati sa fiti ceva mai flexibili, insa asta nu inseamna ca trebuie sa lasati totul de la voi. Este posibil sa fiti foarte dezamagiti de o persoana in care aveati mare incredere; asa e viata, unii isi urmaresc propriile interese, fara a le pasa de relatiile pe care le au cu cei din jur.



Scorpion

Oportunitatile nu vor lipsi, pe parcursul zilei de astazi. Depinde doar de voi sa va canalizati energiile catre lucruri constructive, sa va puneti in valoare abilitatile, aptitudinile si experienta de lucru, asa incat sa aveti de castigat de pe urma a ceea ce faceti, nu doar sa prestati o activitate din care, pana la urma, sa nu va alegeti cu mare lucru sau chiar sa inregistrati pierderi. Unele situatii s-ar putea sa necesita analize mai amanuntite, ceea ce va va solicita foarte mult atentia si rabdarea. Daca veti trata lucrurile cu superficialitate, este foarte posibil sa comiteti unele erori, destul de deranjante pentru viitor.



Sagetator

Contextul astral al zilei de astazi nu va sprijina deloc in a va promova in plan profesional, asa ca ar fi bine sa va ganditi cum puteti sa va canalizati, intr-o maniera mai productiva, eforturile, in alta directie. Si iata ca, in plan domestic, apar oportunitati la care nici macar nu v-ati fi gandit. S-ar putea sa se contureze ideea de a transforma un hobby, intr-o activitate productiva. Sau v-ati putea implica, alaturi de familie, intr-un proiect de renovare care sa imbine utilul cu placutul. Ajungeti astfel sa va petreceti timp cu cei dragi si, in acelasi timp, sa si rezolvat unele chestiuni care se creau rezolvate neaparat.



Capricorn

Astazi s-ar putea ca parintii sau persoane apropiate, mai in varsta, sa aiba mare nevoie de asistenta voastra; incercati sa veniti in ajutor, chiar si daca timpul pe care-l puteti aloca nu poate fi eliberat foarte usor. Multumirea sufleteasca de dupa va merita efortul. In plan profesional, este foarte posibil ca numeroase planuri pe care vi le-ati facut pentru ziua de astazi sa nu aiba conditii pentru a se derula in mod normal. Va fi nevoie sa va adaptati unor imprejurari noi, unele pline de situatii cu care nu v-ati mai confruntat pana acum. Va fi o zi in care veti avea nevoie de o mare capacitate de adaptare. Starea de sanatate este posibil sa va puna unele probleme; aveti grija la infectii, deoarece sistemul imunitar este slabit. Sunteti predispusi la afectari respiratorii sau digestive.



Varsator

Rutina zilnica nu este un element la care sa va ganditi cu placere, insa, uneori, este nevoie de o ordine care sa va confere siguranta ca va puteti indeplini obiectivele, ca va puteti atinge scopurile propuse. Pe de alta parte, nimic nu va impiedica sa actionati pentru a mai schimba, din timp in timp, cate ceva din viata voastra, tocmai pentru ca aceasta rutina zilnica sa nu ajunga sa va macine prea mult. Actiunile de mare anvergura, in domeniul profesional, nu sunt recomandabile astazi; contextul astral nu va permite sa va promovati, din acest punct de vedere. Un low profile astazi ar fi de dorit, asa incat sa conservati castigurile obtinute pana acum.



Pesti

Valorizarea muncii pe care o desfasurati va incarca de energii pozitive si va va da mult mai mult entuziasm pentru viitor; nu va culcati, insa, pe laurii victoriei, ci perseverati, astfel incat sa fiti mereu pregatiti sa faceti o impresie buna. Unele divergente in relatia cu partenerul pot fi usor aplanate prin gasirea cauzelor si eliminarea factorilor perturbatori; este o intreprindere comuna, pentru care ambele parti trebuie sa-si arate disponibilitatea. Actiunile unilaterale nu pot sa aiba sanse de succes. Organizati-va corect castigurile, asa incat sa va ajunga atat pentru necesitatile zilnice, cat si pentru acele dorinte mai putin cotidiene, insa care fac bine psihicului.