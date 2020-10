Eurovision 2021 va avea loc în luna mai. Există patru scenarii de desfășurare a evenimentului

Organizatorii concursului Eurovision au anunţat datele ce compun calendarul evenimentului din 2021 programat la Rotterdam şi au confirmat că ediţia de anul viitor va păstra tema Open Up aleasă pentru show-ul din acest an, care a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, informează Reuters.



Semifinalele vor avea loc pe 18 şi 20 mai, iar finala competiţiei muzicale se va desfăşura pe 22 mai. Vor participa concurenţi din 41 de ţări, în pofida dubiilor considerabile ce planează asupra formatului de organizare, în contextul în care pandemia de COVID-19 continuă să genereze restricţii în întreaga lume, scrie agerpres.ro.



European Broadcasting Union (EBU) a precizat că are în vedere patru scenarii de desfăşurare a evenimentului, care variază de la o versiune relativ normală a concursului, până la o versiune în care Țările de Jos s-ar afla în lockdown. În cazul din urmă, evoluţiile concurenţilor vor avea loc fără public.



Organizatorii cred că interpretările live, cu public redus şi cu măsuri de distanţare socială, ar trebui să fie posibile la Ahoy Arena din Rotterdam.



Concursul Eurovision este unul dintre cele mai ample evenimente de televiziune din lume, atrăgând în fiecare an circa 200 de milioane de telespectatori. Eurovision constă în evoluţii muzicale susţinute de concurenţi din cele mai multe ţări europene, dar şi din ţări aflate în afara Europei, inclusiv din Israel şi Australia.



Cântecele selectate pentru ediţia din acest an a concursului nu vor mai fi eligibile, însă 19 ţări participante au anunţat deja că vor trimite la ediţia din 2021 aceiaşi interpreţi care au fost aleşi pentru concursul anulat din 2020.