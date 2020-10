Ceban, despre alegeri: Turul doi ar fi o cheltuială de bani enormi, sumă pe care o putem investi în alte obiective

Turul doi ar fi o cheltuire de bani enormi, sumă ce poate fi investită în alte obiective mari pentru cetățeni. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban.



Edilul punctează că aceasta este o sumă foarte mare de bani. ”Voi fi egoist în această situație și voi gândi din punct de vedere, ce putem noi realiza cu banii ce ar trebui să fie organizat turul doi. În jur de 60 de milioane de lei, atât ar urma să se cheltuie pentru organizarea turului doi al alegerilor, iar cu acești bani în capitală am putea renova cele 2 parcuri centrale. Mă refer la Parcul Catedralei și Ștefan cel Mare și Sfânt. Iată de ce, cred că trebuie să gândim bine”, a menționat acesta.



Edilul punctează că pretendenții cu șanse mici ar trebui să se retragă. ”Evident sunt 2 candidați în aceste alegeri, este de dreapta și stânga. Sunt sondajele la care avem acces și știm ce se întâmplă. Respectiv, de ce am pierde voturile, timpul, dar și banii pentru turul doi”, a precizat primarul.



Ceba spune că astăzi toți candidații, de dreapta, centru, stânga nu au un program electoral bine pregătit sau chiar de loc.



”Un program bine definit cu toate problemele și soluțiile și viziunile incluse, îl are astăzi doar Igor Dodon. Un program pe fiecare domeniu în parte, pe fiecare zonă, raion și localitate”, a conchis acesta.



Amintim că Ion Ceban se află în concediu din cont propriu pentru a-l susține pe Igor Dodon în campania electorală.