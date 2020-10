5 obiceiuri matinale care te îngrașă

Ai întotdeauna grijă să nu te lași ispitită de fast food și dulciuri și încerci să faci sport regulat, dar, cu toate acestea, continui să iei în greutate? Într-adevăr, metabolismul te-ar putea împiedica să slăbești, dar și ritualul tău de dimineață ar putea fi de vină. Modul în care îți începi ziua are efecte atât asupra stării tale de spirit, cât și asupra greutății.



Iată 5 obiceiuri matinale pe care trebuie să le eviți, potrivit doer.ro! Scapă de ele cât mai repede și poți să spui adio kilogramelor în plus.



Dormi prea mult



Atunci când nu te dormi suficient, organismul tău produce cortizol, cunoscut și sub denumirea de hormonul stresului, care crește apetitul și favorizează îngrășarea. Situația nu este roz nici la polul opus.



Dacă obișnuiești să dormi mai mult de 10 ore pe noapte, apar dereglări ale ritmului cardiac, iar greutatea va fi afectată.

Nu este de mirare faptul că medicii recomandă între 7 și 9 ore de somn pe noapte, asta în cazul adulților.



Obișnuiești să ții draperiile trase



Îți începi ziua pe întuneric? Scapă de acest obicei și formează-ți unul nou. Imediat ce te trezești, trage draperiile sau orice altceva oprește lumina soarelui să intre în cameră. Lumina soarelui de dimineață îți accelerează metabolismul și ajută organismul să iasă din starea de amorțire.



Nu te cântărești



Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Cornell, o tehnică de succes ce te ajută să scapi de kilogramele în plus sau să îți menții greutatea o reprezintă cântărirea zilnică.



Cel mai bun moment pentru a face acest lucru este dimineața, când ești nebăut și nemâncat. Pentru că pierdem apă pe timpul nopții, vei obține la prima oră a zilei un rezultat al greutății tale destul de aproape de adevăr.



Sari peste micul dejun



Obișnuiești să nu servești micul dejun sau să mănânci exact ce nu ar trebui? Acest obicei ar putea favoriza îngrășarea. Încearcă să mănânci un mic dejun sănătos și sățios care nu te va împinge la excese culinare peste câteva ore. Un toast cu ou și avocado, un smoothie cu cereale integrale sau un iaurt cu semințe: iată doar câteva idei de mic dejun!



Faci abuz de zahăr



Cafeaua este băutura magică fără de care nu ne putem începe ziua, însă ai grijă cât zahăr adaugi în ea. Același lucru este valabil și în cazul în care bei ceai sau îți pregătești un smoothie din fructe care conțin prea mult zahăr (de exemplu, mango, strugurii si bananele se număra printre fructele cu un conținut bogat de zahăr).