Completează multe feluri de mâncare, dar nu este un ingredient de ignorat. Beneficiile rădăcinii de țelină sunt baza pentru o piele catifelată, o digestie optimă, silueta pe care ți-o dorești de mult timp și evitarea afecțiunilor cardiovasculare.



Gustul specific și profilul nutrițional transformă rădăcina de țelină în ingredientul ideal pentru gătit. De asemenea, a fost utilizată timp îndelungat în cadrul medicinei tradționale pentru a trata numeroase afecțiuni. Beneficiile rădăcinii de țelină detaliate de perfectketo.com te vor convinge că este cazul să o adaugi mai des la supe, salate, tocănițe, ciorbe și multe alte rețete.



Nu numai că vei obține un gust plăcut, dar vei preveni și ameliora multe probleme de sănătate, favorizând revenirea la o greutate ideală, catifelarea pielii și protecția inimii.



Iată care sunt beneficiile rădăcinii de țelină de care trebuie să ții cont:



1. Prevenirea bolilor cardiace

Afecțiunile cardiovasculare sunt o cauză majoră de deces datorită stilului de viață sedentar și meniului zilnic deficitar în nutrienți. Deși există foarte multe informații legate de reducerea consumului de sodiu și potasiul din dietă contează foarte mult. Consumul frecvent de alimente care conțin potasiu reduce și controlează nivelul tensiunii arteriale. O cană de rădăcină de țelină tăiată cuburi conține 468mg de potasiu, 13% din necesarul zilnic. În plus, gustul ei intens va reduce nevoia de a adăuga sare la diferite preparate.

Și fibrele din componența rădăcinii de țelină contribuie la protecția inimii pentru că reduc nivelul de colesterol.

O porție de țelină conține 2,8g de fibre, 11% din necesarul zilnic. Fibrele se combină cu acizii din bilă, care conțin în principal colesterol, eliminând grăsimile nocive prin intermediul scaunului.

O porție de țelină îți oferă și 64mcg de vitamina K, 80% din necesarul zilnic. Această vitamină asigură absorbția calciului în oase, evitând acumularea lui în sânge și fiind esențială pentru buna funcționare a inimii.



2. Stimularea digestiei și reconturarea siluetei

Fibrele din rădăcina de țelină care reglează nivelul de colesterol asigură și o digestie optimă, prevenind constipația și balonarea. De asemenea, fibrele țin apetitul sub control și vei putea reduce numărul de gustări fără să faci eforturi foarte mari sau să-ți impui restricții.

O porție de țelină nu conține decât 66 de calorii, așa că nu vei avea probleme dacă o incluzi zilnic în meniul tău. Te vei apropia mai rapid de greutatea dorită și vei reduce aspectul inestetic al celulitei.



3. Catifelarea și sănătatea pielii

De obicei asociem vitamina C cu portocalele, dar rădăcina de țelină conține 20% din necesarul zilnic. Are un puternic efect antioxidant asupra pielii și neutralizează acțiunea nocivă a radicalilor liberi. Consumă cât mai des rădăcină de țelină pentru a obține o piele netedă și a preveni ridurile prin stimularea producției de colagen. În plus, țelina îți asigură protecție împotriva razelor ultraviolete și reduce riscul de cancer de piele.



4. Prevenirea fracturilor

Conținutul ridicat de vitamina K din țelină este esențial pentru fortificarea sistemului osos. Asigură refacerea oaselor și reducerea riscului de fracturi, prevenind osteoporoza pe termen lung. Vitamina K susține producția de osteoblaste, celulele care fortifică oasele și acționează sinergic cu vitamina D pentru a ține sub control producția de osteoclaste, celulele care degradează structura oaselor.