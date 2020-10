Beneficiile sucului de castravete: Cât de mult te ajută să slăbești?

Părerile experților asupra beneficiilor nutriționale ale castraveților sunt împărțite. Și la fel se întâmplă și în privința sucului de castravete.



Castravetii nu sunt ceea ce se poate numi o leguma foarte promovata. Intr-o proportie covarsitoare, sunt folositi cel mai des in salate, la murat sau ii bagi in blender pentru un gazpacho racoritor. Insa internetul este plin de informatii uimitoare despre proprietatile benefice ale castravetilor si ale sucului lor. La ce e bun acest suc? Din cautarile online vei afla ca este cel mai bun tonic cu efect de intinerire din lume. Poate curata si detoxifia intreg corpul. E antiinflamator. Poate reduce febra.



Poate reduce si grasimea de pe abdomen!



Dar este adevarata vreuna dintre aceste afirmatii? Din pacate, nu, spun nutritionistii consultati de Today. „Cred ca au niste proprietati sanatoase. Insa cred ca beneficiile sucurilor sunt supraestimate”, a spus Samantha Cassetty, experta in nutritie si slabit care activeaza in New York.



Julia Denison, coordonator de nutritie clinica la University of Pittsburgh Medical Center Magee-Womens Hospital, a declarat pentru TODAY ca principalul beneficiu al castravetilor este continutul ridicat de apa.



„Sunt o leguma care hidrateaza. Multe alte legume – kale, spanac, varza de Bruxelles, morcovul, fasolea verde – au mai multi nutrienti”, a spus ea.



Beneficiile castravetilor pentru sanatate



In timp ce alte legume depasesc profilul nutritional al castravetilor, acestia au punctele lor forte. Contin vitaminele A, C si K, precum si antioxidanti si putin calciu si fier. De asemenea, ofera un tip de fibra numita lignina, iar studiile experimentale au sugerat ca aceasta poate proteja impotriva cancerului care are legatura cu estrogenul, arata Cassetty.



Sucul poate furniza mai multi astfel de nutrienti pentru ca vei folosi probabil vreo doi castraveti pentru a umple un pahar cu zeama. Dar cand faci sucul, pierzi fibra si nutrientii din coaja. E mai bine sa mananci castravetii, a spus Cassetty. „Sunt mai satiosi si consumi si fibrele odata cu apa”, a explicat ea.



Castravetii intregi, ca toate legumele in general, ofera beneficii pe care le poti pierde daca ii transformi in suc. Legumele intregi te ajuta sa te saturi, din doua motive: mestecarea hranei si durata mai mare a mesei te ajuta sa te simti satula. „Cand bei ceva, nu ai aceeasi senzatie de satietate”, arata experta citata.



Castravetele intreg e mai bun, dar nici sucul nu-i rau



Sunt cateva beneficii ale sucului de castravete – orice suc de legume este mai bun decat nimic. Cassetty spune ca transformarea lor in suc poate fi o solutie pentru cei carora nu le place gustul unor legume, nu le place sa le gateasca sau trebuie sa le consume, dar nu au timp sa se aseze si sa le manance.



Denison spune ca daca cumperi suc de castravete din comert, trebuie sa fii atenta la ingrediente fiindca ar putea contine zahar: „Ar putea fi cam acelasi lucru cu un suc racoritor.”



E usor sa prepari un suc de castraveti acasa – daca ai un aparat, doar bagi castravetii inauntru. Ii poti baga si in blender pentru a face smoothie, astfel retii in piele fibra si nutrientii.



Te ajuta castravetii sa slabesti?



Au putine calorii, putini carbohidrati si sunt plini de apa, asa ca da, pot face parte dintr-o dieta bazata pe controlul caloriilor sau dintr-una fara carbohidrati, deci pot fi de ajutor in mentinerea greutatii. Dar sucul de castraveti n-o sa topeasca grasimea ca prin minune. „Toata lumea vrea ceva care sa-i ajute in mod magic sa slabeasca. Sucul de castraveti nu este asa ceva”, lamureste problema Denison.



Cassetty recomanda sa asociezi castravetii cu proteinele sau cu grasimea – incearca felii de castravete cu humus, un ou fiert, ton sau masline pentru a beneficia si de alti nutrienti. „Creste factorul satisfactiei – au un gust bun impreuna”, arata experta.



Adauga felii de castravete in apa pentru un plus de savoare



Apa de castravete are beneficiile ei. Daca ai nevoie sa bei mai multa apa, poti lupta astfel cu oboseala indusa de deficitul de hidratare. Denison sugereaza sa infuzezi apa cu castravete pentru a-i da un gust diferit.



Cassetty e de acord: „De multe ori, oamenilor carora nu le place apa cred ca este plictisitor sa o bea sau ca e fada. Sa adaugi castravete te poate ajuta sa-ti formezi un obicei sanatos.”