Mierea de rapiță: Beneficii

Mierea de rapiță este o varietate de miere monofloră obținută de albine din polenul și nectarul florilor de rapiță (Brassica napus). Mai simplu spus, mierea de rapiță este produsă atunci când albinele polenizează lanurile de rapiță.



Fiecare tip de miere împrumută din caracteristicile culturii polenizate de albine - de la aroma, nuanța și până la proprietățile plantelor ale căror flori au fost polenizate.



Mierea de rapiță se caracterizează prin nuanța sa de galben unt, gustul ușor înțepător și aroma care amintește discret de frunzele de varză (de fapt, rapița face parte din familia cruciferelor, la fel ca varza).



Este avantajos pentru apicultori să producă miere de rapiță, fiind o plantă care oferă mult nectar și pot obține astfel o cantitate mare de miere. Însă există și un dezavantaj: mierea de rapiță se cristalizează rapid pentru că are un conținut mare de apă, de aproximativ 18%. Din această cauză trebuie extrasă imediat ce a fost produsă de albine și trebuie vândută cât mai repede.



Pentru a preveni cristalizarea mierii de rapiță, unii producători apelează la pasteurizare, care este procesul de fierbere și răcire a mierii. Prin acest procedeu substanțele benefice din miere sunt distruse.



Ce beneficii are mierea de rapiță?



La fel ca oricare alt tip de miere, mierea de rapiță are proprietăți antibacteriene, antiinflamatoare și antiseptice.

Este bogată în compuși nutritivi esențiali și poate fi folosită în tratarea multor probleme de sănătate. Iată ce beneficii are mierea de rapiță:



Previne refluxul gastric

Studiile au arătat că mierea poate acționa ca un pansament gastric, acoperind esofagul și stomacul cu un strat protector ce poate să reducă refluxul gastric.



Luptă împotriva infecțiilor

În cadrul unui studiu realizat în anul 2010, cercetătorii au descoperit că mierea, prin intermediul proteinei numite defensină-1, are capacitatea de a ucide bacteriile. Astfel ajută al combaterea diferitelor infecții din organism.



Reduce simptomele răcelii și gripei

S-a demonstrat faptul că mierea este benefică în reducerea simptomelor răcelii, în special a tusei.

De fapt, Organizația Mondială a Sănătății recomandă mierea ca pe un remediu natural împotriva tusei cauzate de răceli.



Combate diareea

Consumul moderat de miere are capacitatea de a reduce severitatea și durata diareii de cauză infecțioasă. Mierea are proprietăți antibacteriene, putând să scadă numărul bacteriilor din intestine care provoacă diaree.



Este bogată în antioxidanți

Mierea nepasteurizată și neprelucrată termic conține numeroși antioxidanți benefici pentru organism. Printre aceștia se numără compuși polifenolici precum flavonoide și acizi organici.



Tratează sinuzita cronică

Cercetarile efectuate de specialiști de la Universitatea Ottawa din Canada arată faptul că mierea este un remediu natural eficient împotriva sinuzitei cronice.

Unele forme bacteriene care provoacă sinuzita nu pot fi combătute cu tratamentele pe bază de antibiotice. Potrivit studiului, mierea este un produs eficient împotriva acestor tipuri de bacterii.