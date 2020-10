Ce spun astrele azi, 24 octombrie

Berbec

Nu este o zi in care sa fiti lenesi, sa va lasati pe tanjala. Daca veti fi solicitati sa va implicati in diverse demersuri, nu ezitati sa o faceti. Chiar daca pare o zi banala, care nu aduce noutati, nu veti sti niciodata cand va sosi momentul in care sa va faceti remarcati. Astazi poate fi una dintre acele zile. Si-apoi, de cele mai multe ori, entuziasmul este contagios si puteti atrage si pe altii in actiune! Va fi nevoie de mult efort, de multa energie consumata in aceasta directie, dar, in final, va fi meritat. Finalul zilei se arata a fi mult mai calm, mult mai linistit, si ar trebui sa profitati de acest ambient cat mai mult posibil.



Taur

Desi ziua incepe cu destul de mult calm, promitand o zi linistita, elementul surpriza, turbulent, nu va intarzia sa-si faca simtita prezenta. Chiar daca nu va place, va trebui sa faceti fata si unor situatii mai putin calme, care va vor solicita atentia si vor impune interventia voastra pentru gasirea unor rezolvari. Discutiile in contradictoriu nu vor lipsi, insa intretinerea lor nu va aduce nici un fel de rezolvare. Tentatiile care credeti ca va inconjoara la tot pasul s-ar putea sa fie doar in mintea voastra, mai ales daca v-ati impus singuri anumite constrangeri pe care va este greu sa le respectati. Ganditi-va la motivele care v-au impins la impunerea acelor constrangeri! Poate acestea ar putea sa va faca sa va aduceti aminte de consideratiile initiale si ar putea sa va motiveze sa continuati.



Gemeni

Primele ore ale zilei vor fi destul de anoste, pline de treburi de rutina, care va vor cam pune rabdarea la incercare. Este posibil sa apara o serie de conflicte minore cu anumite persoane cu care nu va agreati prea mult. Dati dovada de inteligenta si nu faceti greseala de a cadea in plasa, inflamand spiritele. Cel mai bine este sa ignorati, pe cat posibil, sa nu dati curs provocarilor. Veti iesi mult, mult mai castigati astfel! Tineti cont ca nu este foarte intelept sa schimbati directiile in timpul actiunii, mai ales daca nu ati cugetat foarte intens la acele modificari. Totusi, daca altfel nu se poate si nu aveti de ales, incercati sa va tineti mereu departe de riscuri nejustificate. Astazi exista un risc crescut de a face greseli din cauza deciziilor luate in pripa.



Rac

Nu veti reusi sa oferiti pareri avizate in domenii care va sunt necunoscute, asa ca nu mai incercati degeaba; unele comentarii ar putea sa va puna intr-o lumina proasta, daca insistati prea mult. Nu veti reusi decat sa va faceti de ras. Concentrati-va pe domeniul sau domeniile care va sunt cunoscute si veti fi mult mai apreciati pentru asta. Schimbarile pe care le vizionati in viata voastra trebuie sa se bazeze pe realitati, nu pe chestiuni fictive, pe forme fara fond. Daca veti alege sa alergati dupa cai verzi pe pereti, s-ar putea sa va para rau. Veti avea mare nevoie de sfatul persoanei care va este cel mai aproape de suflet, asa ca nu ezitati sa faceti acest lucru; chiar si o simpla discutie cu cineva de incredere, poate lamri chestiuni care, pana la acel moment, va pareau foarte greu de solutionat.



Leu

Ziua de astazi va fi marcata pentru voi, de un oarecare dualism. Prima parte a zilei va va fi relativ favorabila, lucrurile se vor aranja de la sine si veti incepe sa fiti destul de multumiti de voi insiva. Insa, a doua parte a zilei, nu va mai fi la fel de productiva, ba chiar veti incepe sa va impiedicati la tot pasul si nu prea va veti da seama ce se intampla. Spre finalul zilei veti fi luati prin surprindere de evolutia evenimentelor, va fi greu sa va adaptati anumitor schimbari ce se vor petrece in rutina voastra zilnica, insa va trebui sa faceti eforturile necesare, chiar daca nu va place. Poate ca este si spre binele vostru acest lucru, in ciuda faptului ca nu l-ati dorit. Prea multa rutina nu are cum sa fie benefica. Monotonia distruge spiritul! Mai ales daca faceti de mai mult timp aceleasi lucruri, s-ar putea ca modificarile survenite sa fie un lucru excelent pentru voi.



Fecioara

Exprimati-va, daca simtiti nevoia sa faceti acest lucru. Daca veti ramane inchisi in coltul vostru, cine va sti ceea ce vreti sa faceti? Invingeti-va temerile si veniti in fata, pentru a va putea afirma. Acest lucru este valabil si pentru viata personala. Nu veti putea niciodata obtine ceea ce va doriti de la persoana iubita, daca nu-i oferiti macar cateva indicii in acest sens. Aveti grija la sanatate astazi, pentru ca astrele spun ca veti fi predispusi contactarea la diverse afectiuni. Nu va stresati foarte mult cu chestiunile care nu depind de voi. Concentrati-va pe ceea ce puteti face, ce puteti influenta catre o rezolvare pozitiva. Spuneti-va parerea in reuniunile la care veti participa, faceti-va auziti, pentru ca este o zi proprice pentru a va face remarcati.



Balanta

Tineti cont doar de datele venite din surse sigure, nu va plecati urechea la zvonuri si tot felul de barfe. Unele dintre ele ar putea fi destinate special inducerii in eroare a celor creduli. Nu trebuie sa aveti fobii, de genul “cineva imi vrea raul!” Doar sa fiti vigilenti si, mai ales, sa va pastrati obiectivitatea in fiecare moment. Planul personal este mult mai sensibil, asa ca aici vigilenta ar trebui sa fie sporita. Unele probleme minore v-ar putea distrage atentia de la evenimentele principale ale zilei; daca veti fi suficient de concentrati si veti uza din plin de atentia distributiva, este foarte posibil ca aceste mici inconveniente sa treaca aproape neobservate.



Scorpion

Din pacate, astazi veti consuma multa energie, insa rezultatele acestui efort vor fi modeste. Nu trebuie sa fiti dezamagiti de acest lucru. Este firesc sa mai existe si astfel de zile. Mobilizati-va la fel de bine si pentru zilele urmatoare, fiti la fel de curajosi in fata provocarilor si, cu siguranta, satisfactiile nu vor intarzia sa apara. Prioritizati si acordati atentie problemelor cu-adevarat importante, nu va pierdeti timpul cu chestiuni marunte, care pot fi destul de sacaitoare; stabilindu-va clar prioritatile, veti reusi sa faceti ceea ce este mai semnificativ, permitandu-va sa ignorati ceea ce v-ar putea rapi inutil din timp.



Sagetator

Astazi este o zi favorabila activitatii fizice, mai putin celei mentale. Ar fi bine sa tineti cont de acest lucru si sa nu incercati sa fortati lucrurile. Contextul astral nu este favorabil si nu veti avea succes. Ar fi bine sa va ganditi ce puteti face pentru a petrece mai mult timp in are liber, chiar la exercitii fizice, impreuna cu partenrul sau cu prieteni apropiati. Tineti cont de solicitarile psihice si fizice ale corpului vostru. Cercurile sociale in care actionati sunt scena voastra de desfasurare. Totusi, daca de cele mai multe ori, cei din jur va accepta ca protagonisti, trebuie sa mai acceptati, din cand in cand, ca si altii sa fie in centrul atentiei. Astazi este una din acele zile in care ar fi bine sa va multumiti cu planul secund si sa-i lasati pe altii in lumina reflectoarelor.



Capricorn

Realizarile voastre de peste zi pot fi semnificative, daca veti depune eforturile solicitate. Se anunta o zi productiva, cu potential de reusita destul de crescut, ceea ce ar trebui sa va bucure. Chiar daca veti avea foarte multe lucruri de facut, organizati-va asa cum trebuie si nu ar trebui sa aveti probleme semnificative. Cu siguranta vor exista persoane care vor dori sa se impuna in fata voastra si vor putea, cu siguranta, sa faca acest lucru, daca le veti da voie. In chestiunile fianciare, mai ales, este foarte important sa interveniti, pentru ca, aici, lucrurile sunt mult prea sensibile si pot afecta mai grav evolutii ulterioare. Profitati de climatul favorabil si simtiti-va bine, incarcati-va pozitiv!



Varsator

Nu va place atunci cand sunteti pusi in sitautia de a va gandi prea mult la probleme legate de emotii. Preferati sa va vedeti de treburi si sa lasati aceste lucruri sa evolueze de la sine si sa traiti pas cu pas ceea ce se intampla. Totusi, astazi nu va vor fi satisfacute preferintele. Veti fi, uneori, acaparti cu totul de probleme sentimentale care vor trebui solutionate cumva. Un avertisment: nu trebuie sa acceptati sa fiti doar spectator la ceea ce se intampla in jurul vostru, sa priviti si doar sa acceptati. Mai ales daca anumite lucruri nu va plac, luati initiativa si schimbati ceva in privinta lor. Incercati sa gasiti modalitati pentru a va detensiona, la finele zilei; ar fi benefic si pentru voi, dar si pentru persoanele apropiate, care va imbogatesc viata personala.



Pesti

Este o zi perfecta pentru a va implica activ in ceea se se intampla in jurul vostru. Chiar daca vi se pare mai dificila aceasta abordare, este bine sa nu asteptati ca cineva sa vina si sa va puna totul pe tava. Acest lucru nu se va intampla, indiferent cat de mult va doriti voi. De asemenea, incercati sa va achitati de sarcinile din trecut, respectati termenele limita, deoarece se intrevad probleme daca nu veti face acest lucru. Stresul se impune inca de dimineata in activitatea voastra, ceea ce nu poate fi deloc benefic. Va trebui sa va straduiti sa faceti tot ceea ce depinde de voi pentru a micsora nivelul de stres, pentru ca riscati sa va destabilizati, atat fizic, cat si psihic.