În literatura de specialitate există multe studii care atestă faptul că o dietă fără carne oferă multe beneficii pentru sănătate. Descoperă ce se întâmplă în corp dacă nu mai consumi carne!



Argumentul că produsele din carne sunt necesare pentru o sănătate bună este un mit care continuă să persiste în conștiința populară, dar percepția publică începe să se schimbe, iar noi studii relevă faptul că strămoșii noștri nu aveau o dietă bazată exclusiv sau predominant pe carne.



Potrivit Harvard Medical School, „studiile confirmă beneficiile unei diete fără carne asupra sănătății. În prezent, o dietă bazată pe plante și legume aduce un aport nutrițional suficient dar reduce și apariția unor boli cronice.”



Chiar și American Dietetic Association a întărit acest aspect, concluzionând că „dietele care exlud carnea, cum sunt cele vegetariene și vegane, dacă sunt corect întocmite, aduc beneficii organismului, au un aport nutrițional adecvat și pot constitui un sprijin în prevenirea și tratamentul anumitor boli.” Printre aceste boli se numără și diabetul, cancerul și bolile de inimă.



Ce se întâmplă în corp dacă nu mai consumi carne?



Iată câteva motive pentru care ar trebui să iei în calcul renunțarea la consumul de carne:



1. Se reduc simțitor șansele de a face diabet de tip 2

În S.U.A, cel puțin 40% din populație este pre-diabetică. Mai multe studii au reliefat faptul că produsele din carnea roșie, și proteina animală în general, măresc riscul apariției diabetului de tip 2.

În cazul populației omnivore, acest risc este de două ori mare decât în cazul populației vegane. Un alt studiu a arătat faptul că un consum de carne roșie mai des de o dată pe săptămână crește riscul de diabet cu 74%. Un alt studiu a ajuns la concluzia că mărind consumul de carne roșie cu doar o jumătate de porție pe zi, sporește cu peste 50% șansele de a dezvolta diabet într-o perioadă de 4 ani.



2. Vei asimila cantitatea corectă și necesară de proteine

O dietă săracă în proteine este dăunătoare pentru organism dar și consumul ridicat de proteine vine la pachet cu anumite riscuri. În Statele Unite ale Americii, un omnivor înmagazinează cu 50% mai multe proteine decât are nevoie, iar cea mai mare parte a acelor proteine sunt de origine animală. Excesul de proteine este transformat în grăsime, ceea ce duce la creșterea în greutate, boli cardiovasculare, diabet, inflamații interne și cancer.



3. Se reduce nivelul inflamațiilor din organism

Foarte mulți oameni consumă în mod regulat hrană procesată, în ciuda faptului că aceasta este una dintre principalele cauze ale apariției cancerului. Consumul de carne în special contribuie la creșterea nivelului inflamațiilor din organism, lucru care poate avea consecințe pe termen scurt sau pe termen lung asupra sănătății tale.

Inflamația cronică este una dintre cauzele apariției aterosclerozei, atacurilor de cord, infarcturilor, diabetului și a bolilor autoimune. O dietă bazată pe alimente vegetale are prin natura ei un efect anti-inflamator. Mai multe studii au arătat o scădere semnificativă a CRP-ului (indicele inflamațiilor din organism) în rândul persoanelor care au o dietă bazată pe plante și legume.



4. Se reduce nivelul de colesterol din sânge

Unul dintre factorii de risc pentru bolile de inimă este reprezentat de un nivel ridicat al colesterolului. Grăsimile saturate, care se găsesc cu precădere în carne, brânzeturi și în alte produse de natură animală, contribuie covârșitor la creșterea nivelului colesterolului. Atunci când oamenii trec la o dietă bazată pe legume și fructe, nivelul colesterolului scade semnificativ. Studiile au arătat ca o dietă vegană are aceleași rezultate ca și medicamentația recomandată pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge. Dar, dacă o substanță naturală, cu potențial benefic, nu poate fi patentă pentru a a aduce venituri, atunci ea nu prezintă interes.



5. Vei avea un sistem digestiv sănătos

Intestinele sunt, poate, cea mai importantă parte a organismului, din moment ce aici se desfășoară procesele în urma cărora organismul își primește „combustibilul” necesar funcționării. Un tranzit intestinal bolnav, conduce la un organism bolnav și la apariția multor probleme de sănătate.

Datorită florei intestinale, adică miliardele de microorganisme prezente în tractul intestinal, corpul nostru beneficiază de nutrienții care ne mențin sănătoși, ne protejează de cancer, contribuie la activarea și dezactivarea genelor. De asemenea, au un rol important în prevenirea bolilor de ficat și ale aparatului digestiv și chiar și a diabetului și a bolilor auto-imune.



6. Vei trăi mai mult

Valter Longo, Profesor de Gerontologie și Științe Biologice în cadrul USC, a descoperit că, prin intermediul postului (dacă acesta este ținut corect), organismul produce mai puțin hormoni de creștere (1GF1) și, în felul acesta stimulează celule să se auto-repare în loc să se dividă. Studiile sale au arătat că postul regenerează celulele stem, ucide celulele canceroase și prelungește viața.



7. Vei schimba felul în care funcționează genomul tău

Nu cu mult timp în urmă, oamenii de știință au constatat că factorii de mediu pot activa sau dezactiva genele organismului uman. Studiile au arătat că, o dietă bazată pe legume și fructe, reduce activitatea genelor responsabile pentru declanșarea cancerului de prostată.