Economia Chinei sfidează pandemia şi înregistrează o creştere de 4,9%

Ritmul a fost mai rapid decît creşterea de 3,2% înregistrată de China în al doilea trimestru, cînd a reuşit să evite recesiunea alimentată de pandemie care a cuprins o mare parte a globului, transmite Mediafax.ro.



Dar creşterea a fost, de asemenea, puţin mai slabă decît se aştepta: analiştii au prezis că economia Chinei se va extinde cu 5,2%, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.ro.



„Economia Chinei şi-a continuat revenirea rapidă în trimestrul trecut, cu recuperarea extinzîndu-se şi devenind mai puţin dependentă de stimulentele direcţionate către investiţii”, a scris Julian Evans-Pritchard, economist senior din China pentru Capital Economics, într-o notă de cercetare.



Deoarece o mare parte a lumii continuă să se lupte cu virusul, recuperarea Chinei a fost relativ rapidă. Ţara a aplicat politici stricte de blocare şi urmărire a populaţiei destinate să oprescă virusul şi a pus deoparte sute de miliarde de dolari pentru proiecte majore de infrastructură pentru a alimenta creşterea economică. Economia a crescut cu 0,7% cumulat în primele nouă luni ale acestui an.



"Mai mult decît atît, datele lunare arată că creşterea economică se accelerează în al patrulea trimestru", a adăugat Evans-Pritchard.



Sectorul de vînzări a crescut cu 3,3% în septembrie, ducând la o creştere de 0,9% în al treilea trimestru. În primele nouă luni ale anului, vînzările s-au contractat cu 7,2%.



Investiţiile în imobilizări au crescut cu 0,8% în primele trei trimestre ale anului.



Rata şomajului urban a scăzut în septembrie până la 5,4%. Producţia industrială a crescut cu 6,9% în septembrie faţă de acum un an, ducînd creşterea totală în primele nouă luni ale anului la 1,2%.



Fondul Monetar Internaţional se aşteaptă ca China să fie singura economie mondială majoră care va încheia acest an în creştere. Proiecţia fiind a unei creşteri de 1,9%.