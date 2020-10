Igor Dodon: Sperăm să primim primul lot de vaccin anti-Covid din Federația Rusă până la sfârșitul acestui an

Republica Moldova ar putea obține vaccin împotriva COVID-19 deja până la sfârșitul acestui an. Autoritățile de la Chișinău poartă discuții, în acest sens, cu Federația Rusă. Despre aceasta Igor Dodon a declarat într-un interviu cu Mihail Gusman, prim-director general adjunct al Agenției de Știri TASS.



“Ce ține de pandemie, în R.Moldova situația este sub control, chiar dacă nu este una ușoară. Numărul de îmbolnăviri este mare, așa cum se întâmplă în întreaga lume, dar sistemul medical face față, noi am fost pregătiți pentru această situație. Chiar și așa, noi am decis să nu închidem școlile, grădinițele. Totodată, noi am decis să nu stopăm activitatea economică, pentru că în primăvara acestui an Moldova a trecut printr-o criză economică fără precedent. Înțelegem că fără vaccin nici o țară nu va depăși situația și din această cauză am început discuțiile cu autoritățile ruse și am depus deja o solicitare pentru a obține vaccin anti-COVID, sperăm ca până la anul nou să obțin acest vaccin ca să putem imuniza cel puțin persoanele, care luptă pe prima linie”, a declarat Igor Dodon.



Anterior, Igor Dodon a spus că va pleda ca imunizarea anti-COVID în Moldova să fie benevolă.