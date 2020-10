Vlad Gorgos îl susține pe Igor Dodon: E gospodar, iubește pământul, își iubește țara, își iubește familia (video)

Producătorul formației ”Millenium”, Vlad Gorgos, susține că Igor Dodon este unicul președinte al Republicii Moldova care s-a implicat direct și a susținut domeniul culturii. Gorgos a declarat că îl va susține pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale din noiembrie, deoarece el a demonstrat că este un om gospodar, care își iubește țara și pământul.



”Despre omul Igor Dodon pot să vorbesc doar de bine. Mă bucur că am reușit să îl cunosc pe tatăl domniei sale și vreau să spun că: surcica nu sare departe de trunchi. E gospodar, iubește pământul, iubește via, își iubește țara, își iubește familia”, a spus Gorgos.



Producătorul ”Millenium” susține că nimic nu se va schimba într-o țară unde nu va fi cultură, iar implicarea lui Igor Dodon în rezolvarea problemelor culturii din Republica Moldova este vizibilă și cu rezultate.



”Cultura înseamnă generații care trebuie să crească cu educație și exemple de la cei vârstnici. Cultura nu înseamnă să cântăm și să dansăm, cultura înseamnă să păzim natura, patriotism, să ne mândrim și să vorbim despre țara noastră și atunci sigur că vom exista ca și popor, iar implicarea lui Igor Dodon în acest domeniu a fost directă”, susține producătorul.

Gorgos s-a adresat tinerei generații să nu creadă în basme, ci în faptele concrete.



”Dacă e să luăm toți președinții de la 1989 încoace, consider că Igor Dodon a făcut cel mai mult. Haideți să ne gândim bine ce facem astăzi, ca ziua de mâine să fie pentru voi bună. O situație când nu o să vă mai gândiți să plecați din țară, ci să rămâneți să munciți aici, alături de părinții și buneii noștri. În ziua alegerilor votăm pentru viitorul țării noastre și pentru acea persoană care va asigura ziua de mâine”, a declarat Gorgos.



Producătorul ”Millenium” a îndemnat și ceilalți participanți la cursa pentru fotoliul de președinte al țării să spună cum vor să schimbe lucrurile în țară, dar nu să critice în stânga și în dreapta oponenții, pentru că și ei ”au avut posibilități să facă foarte multe, deoarece fiecare a stat pe câte un scaun de conducere”.