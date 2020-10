Biblioteca Națională va marca Săptămâna Internațională a Accesului Deschis

Biblioteca Națională a Republicii Moldova se alătură Campaniei de promovare „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structurale și a incluziunii”, organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020 (Open Access Week), care se va desfășura în perioada 19-25 octombrie, informează MOLDPRES.



Solicitat de agenție, directorul instituției, Elena Pintilei, a menționat că Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2020 este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) și Asociația Bibliotecarilor din R. Moldova (ABRM), având oportunitatea deschiderii spre cercetare, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.



Potrivit sursei citate, Săptămâna Internațională a Accesului Deschis din acest an se va axa pe nevoi vitale pentru acțiuni privind echitatea și incluziunea, subliniind urgența concentrării în continuare asupra acestei activități”.



Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest an la a treisprezecea ediţie. Accesul Deschis (Open Access -OA) presupune ca informația științifică, cu consimțământul autorilor, să fie disponibilă pe Internet astfel încât utilizatorii s-o folosească în mod gratuit, s-o poată descărca, copia, distribui. Beneficiile OA sunt: extinderea accesului la informația științifică, multiplicarea oportunităților de publicare, sporirea vizibilității științifice a savanților, înlesnirea comunicării științifice, economia resurselor destinate cercetării și publicării etc. Fiind o comunitate globală, este important să înțelegem că sistemele și spațiile prezentului sunt adesea construite pe moștenirea nedreptății istorice și că înlăturarea acestor inechități este o necesitate.