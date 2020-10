Secretele părului frumos şi sănătos

Îngrijirea părului face parte din rutina zilnică, iar adoptarea acestor secrete te va ajuta ca podoaba capilară să fie mai frumoasă şi mai sănătoasă. Este foarte important să ţii cont de calitatea şi tipul părului tău, astfel ca tratamentele şi strategia de îngrijire să fie adaptate perfect nevoilor reale. Asta pentru că ceea ce poate face mult bine unui tip de păr poate să fie dăunător altuia.



Colorează-l



Singura armă pe care o avem împotriva firelor albe este colorarea părului. Dar acest tratament, dacă este făcut aşa cum trebuie, nu aduce doar o nouă nuanţă părului, ci are multe alte beneficii. Astfel, vopsirea părului este un tratament pentru părul subţire care va avea un plus de substanţă, mai multă greutate, devine mai ferm şi capătă mai mult volum. Dacă alegi cu atenţie tipul potrivit de vopsea de par, acesta va aduce strălucire şi va fi un real ajutor pentru părul gras, pentru că substanţele de colorare/decolorare au capacitatea de a degresa foarte bine firul de păr. Vopselurile conţin nutrienţi care echilibrează secreţia de sebum şi hrănesc firul de păr.



Părul vopsit este mult mai uşor de aranjat şi coafat şi îşi păstrează o anumită formă mai mult timp, pentru că vopseaua are capacitatea de a „cuminţi” firele de păr, mai ales în cazul celui foarte subţire şi al celui rebel şi aspru.



Hidratează-l



Un păr hidratat este sănătos. Hidratarea se face într-o foarte mică măsură din exterior şi în cea mai mare proporţie din interior. Asta înseamnă că trebuie să bei suficientă apă şi lichide sănătoase, pentru că la nivelul rădăcinii şi al firului de păr va ajunge apă doar dacă toate celelalte nevoi de hidratare ale organismului sunt satisfăcute. Acest lucru se întâmplă numai dacă aportul de apă este corect, în fiecare zi.



În ceea ce priveşte hidratarea din exterior, aceasta înseamnă inclusiv să limitezi pe cât posibil folosirea accesoriilor termice (feon, placă) şi să utilizezi măşti şi uleiuri care să echilibreze necesarul de nutrienţi şi de apă la nivelul firului de păr. Ideale sunt uleiurile de măsline, jojoba şi migdale dulci, dacă părul este uscat sau normal, şi uleiul de cocos, dacă părul este gras. Ideală este aplicarea înainte de a te spăla pe cap, cu câteva ore. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Un truc bun este să aplici uleiuri, apoi să găseşti o formulă prin care îţi poţi strânge părul pentru 10-12 ore.

Piaptănă-l



Dar nu oricum, ci cu foarte multă blândeţe şi cu multă atenţie. Pieptănatul corect pentru întreţinerea părului poate stimula vascularizarea scalpului, ceea ce are beneficii pentru că stimulează creşterea firelor şi consolidează rădăcina. Pieptănatul corect se face doar pe părul uscat, eventual adăugând puţin ulei de păr. Folosirea unei perii cu păr natural, moale este o soluţie bună, dar la fel este şi pieptănul des. Folosirea acestuia din urmă trebuie făcută cu blândeţe, pe şuviţe mici de păr, luate pe rând. În felul acesta, sebumul natural este întins pe toată lungimea firului şi sunt îndepărtate impurităţile, excesul de grăsime şi praful.



Aranjatul părului trebuie făcut cu un pieptăn cu dinţii rari şi nu foarte lungi pentru a nu zgâria scalpul.

Spală-l



Ideal este ca părul să fie spălat la 3-4 zile. Spălatul prea des poate creşte secreţia de sebum, dar cu toate acestea spălatul des al părului uscat nu va ameliora problema, ba chiar din contră, îl va usca şi mai tare. Oricum, niciodată nu-l spăla în fiecare zi cu şampon. Dacă chiar trebuie spălat (după ce ai înotat în mare sau piscină, de exemplu), în fiecare zi, foloseşte doar apă şi respectă regula celor două spălări cu şampon pe săptămână.



Diluează mereu şamponul înainte de a-l folosi. Pune o linguriţă de şampon (pentru păr scurt) şi două, cel mult trei, pentru păr lung şi foarte lung şi amestecă-l cu apă. Foloseşte-l abia după ce s-a descompus complet în apă. Şamponarea trebuie să urmărească în principal curăţarea scalpului şi abia apoi a firelor de păr, fără a degresa brutal firele de păr. Cea mai importantă etapă este clătirea părului care trebuie să fie din abundenţă cu apă caldă, niciodată fierbinte.



Când te speli pe cap este momentul perfect pentru a face un masaj adevărat scalpului folosind buricele degetelor, niciodată unghiile. Masajul scalpului trebuie făcut cu mici mişcări circulare.

Protejează-l



Poluarea, soarele, apa sărată, apa clorinată fac foarte rău părului. Ai soluţii simple prin care îl poţi feri de aceşti factori nocivi:



- poartă cască la piscină;

- spală-te cu multă apă curată, după baia în mare;

poartă pălărie;

- nu ieşi afară cu părul uns cu ulei sau ud, pentru că noxele din aer se vor lipi de firele de păr;

- foloseşte produse cu factor de protecţie UV pentru păr, mai ales dacă ai părul vopsit;

- nu sta cu părul desfăcut prin praf sau în zone foarte poluate, în locuri cu mirosuri intense (bucătărie, de exemplu).



Folosind aceste câteva sfaturi, părul tău va fi mai frumos şi mult mai bine îngrijit. Nu te gândi că-i aloci prea mult timp sau prea multă atenţie părului, pentru că toate acestea pot intra uşor în rutina ta zilnică. Şi, în fond, părul tău merită toată atenţia!