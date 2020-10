Beneficiile surprinzătoare ale Chlorellei. Cura cu acest superaliment întăreşte sistemul imunitar

Mai puţin cunoscută decât spirulina, chlorella este o algă de un verde deschis, privită de multe persoane drept un superaliment. Atunci când este uscată, 50% din componenţa sa constă în proteine. Află când trebuie să adaugi chlorella în alimentaţia ta zilnică.



Există peste 30 de specii de chlorella, însă doar două dintre ele sunt utilizate cu rol de supliment alimentar, Chlorella vulgaris şi Chlorella pyrenoidosa. Pe lângă vitamine, chlorella este o sursă de fier şi vitamina C, precum şi magneziu, zinc, cupru, potasiu, calciu, acid folic şi itamin din complexul B.



Scade colesterolul

Ştiai că 3 grame de chlorella conţin aproximativ 100 de mg de acizzi graşi Omega-3? Alga aceasta reprezintă unul dintre cele mai bune suplimente alimentare de ajutor în lupta împotriva nivelului mare de colesterol. Pe lângă faptul că scade valorile colesterolului rău, LDL-ul, chlorella contribuie şi la creşterea valorilor colesterolului bun, HDL-ul.



Creşte puterea de concentrare

Te simţi obosită, îţi ia mai mult timp să duci la bun sfârşit o sarcină de lucru faţă de o altă perioadă? Îţi poţi stimula concentrarea cu ajutorul chlorellei. Vitamina B12 din conţinutul ei, luată zilnic, hrăneşte creierul, oferă mai multă energie şi, astfel, te ajută să termini ce ţi-ai propus într-un timp mai scurt. Totodată, vitamina B12 este utilă pentru menţinerea sănătăţii vaselor de sânge. Astfel, oxigenul va ajunge mai uşor la organele din corp, inclusiv la creier, sporind puterea de concentrare.



Are grijă de sănătatea ochilor

Pentru a nu ne slăbi vederea, avem nevoie de carotenoide, cum sunt luteina şi betacarotenul. Potrivit unui studiu realizat de Societatea Americană de Optometrie, pentru a ne meţine sănătatea ochilor avem nevoie de 10 mg de luteină zilnic. Fiecare 3 grame de chlorella conţin 3 mg de luteină, aşadar ai un motiv în plus să adaugi această algă în alimentaţia zilnică.



Ţine tensiunea în frâu

Aportul zilnic de chlorella ajută la menţinerea sănătăţii inimii şi a rinichilor, ceea ce are ca efect stabilizarea tensiunii arteriale. Potasul şi arginina din această algă contribuie, de asemenea, la relaxarea vaselor de sânge, prevenind rigiditatea lor.

Sistem imunitar de fier

Pentru ca organismul tău să lupte împotriva infecţiilor, ai nevoie de un sistem imunitar puternic. Substanţele nutritive din chlorella stimulează sistemul imunitar să producă mai mulţi anticorpi şi, astfel, eşti mai protejată împotriva virusurilor sau a bacteriilor.



Cum o administrezi

Chlorella nu poate fi consumată în stare naturală, deoarece este protejată de o membrană rezistentă, care o face greu de digerat. Ea trebuie procesată şi măcinată până ajunge sub formă de pudră. Poate fi adaugată în smoothie-uri, sucuri naturale sau apă, combinată cu iaurt, pentru că are un gust şi un miros specific algelor. Totodată, chlorella poate fi luată şi sub formă de capsule, fiind cea mai uşoară formă de a controla dozajul. În general, sunt recomandate între 500-1.000 de mg de chlorella zilnic, însă, trebuie solicitat sfatul unui medic înainte de a urma orice cură cu această algă.



Precauţii şi contraindicaţii

În primele săptămâni de tratament cu chlorella, sunt posibile efecte secundare precum: greaţă, crampe stomacale sau flatulenţă. Deoarece alga are un conţinut ridicat de iod, ea trebuie evitată de cei care sunt alergici la acest mineral. Nici persoanele care iau tratament anticoagulant nu ar trebui să consume chlorella, pentru că este bogată în vitamina K, iar aceasta din urmă poate provoca apariţia cheagurilor de sânge, reducând eficacitatea tratamentului.