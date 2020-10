Terapia cu pisici face minuni pentru copii, iar la adulţi alungă stresul şi anxietatea

Mulţi iubitori de feline susţin că pisica simte atunci când starea ta de sănătate nu este tocmai bună. În plus, cercetătorii ştiinţifici au descoperit că terapia cu pisici are efect pozitiv asupra sănătăţii şi că o felină percepe schimbările de dispoziţie ale stăpânului său, atunci când acesta se confruntă cu tulburări de sănătate.



Catster.com oferă mai multe exemple concrete despre beneficiile terapiei cu pisici. Unul dintre cazuri se referă la o felină care i s-a aşezat pe piept stăpânului, în zona inimii, exact când acesta simţea o durere înţepătoare. Ca prin minune, durerea persoanei a dispărut, starea de panică a dispărut, iar cel în cauză s-a liniştit.



Altă situaţie enumerată de publicaţia dedicată iubitorilor de pisici vorbeşte despre o pisică şi o fetiţă cu febră. Felină a stat pe patul copilului aflat într-o stare febrilă avansată şi nu l-a părăsit până când boala nu a cedat. Fetiţa a mărturisit, ulterior, că a simţit cum, din când în când, un val de căldura îi invada trupul. Aceste momente au coincis cu mângâierea blăniţei pisicii. Copilul s-a simţit protejat şi s-a liniştit când a auzit-o torcând. Foarte multe povestiri de acest gen putem auzi de la orice proprietar de pisici, dar nimeni nu poate explica logic acest lucru.



De cele mai multe ori, avem de-a face cu pisici speciale, spun crescătorii, hrănite cu mâncare deosebită. Nici pe departe! Rolul terapeutic îl are orice pisică, aparţinând oricărei rase. Catster.com scrie că este de ajuns să crezi în terapia cu pisici şi poţi obţine beneficii, în special în ceea ce priveşte sănătatea psihică.



Dacă ar fi o explicaţie plauzibilă în ceea ce priveşte tratamentul vindecător al pisicii, poate fi amintit faptul că pisicile au un câmp electromagnetic extrem de puternic. În contactul cu omul bolnav, undele electromagnetice ale pisicii le neutralizează pe cele emise de către organismul afectat.



Induce calmul şi măreşte puterea de luptă cu boala



Sunt medicii care susţin că anumite feline pot contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor, pornind de la asigurarea unui confort psihic.