Încă o voce din diasporă, despre Maia Sandu: Merge peste cadavre cu zâmbet de fecioară nevinovată cu armata de trolli și boți în spate

Liderul PPDA, Andrei Năstase, dă dovadă de naivitate atunci când îi cere Maiei Sandu să se retragă din cursa pentru fotoliul de președinte. Alexandru Cazacu, moldovean stabilit în Italia, crede că lidera PAS este în stare să calce peste cadavre pentru a-și îndeplini scopurile.



“Năstase îi cere Maiei să se retragă din cursă în favoarea lui. Că el așa a făcut. Cât de naiv e Năstase, dacă, după atâta timp împreună, nu a înțeles că Maia n-are simț și etică de acest gen… Ea va merge peste cadavre cu zâmbet de fecioară nevinovată cu armata de trolli și boți în spate”, scrie Cazacu, într-o postare pe Facebook.



Acesta mai spune că Maia Sandu i-a capitalizat lui Năstase protestele din 2015-2016, iar acum e pe punctul de a-l lăsa fără alegători.



„Capitalizat”, Andrei, înseamnă că faci o muncă pentru a trage foloase din ea. De exemplu, atunci, când protestele le faci tu, iar funcțiile le ia Maia. Nimic nu o va opri. Și eu, chiar dacă nu suport zâmbetele false, aș vrea s-o văd Președinte de țară… așa, garantat își încheie cariera politică în 4 ani”, mai scrie Cazacu.



În opinia acestuia, liderul PPDA are nevoie de noi idei și noi proiecte politice, care să-l scoată de sub umbra Maiei Sandu.



“Dar, la ziua de azi, el se poate salva doar dacă se reinventează… Personajul lui a devenit ridicol, slab și iritant de iritat… De asta, dacă nu se reinventează, riscă să rămână doar cu crucea de la MAI”, conchide Alexandru Cazacu.