Divinurile din Moldova au câștigat 11 medalii la un concurs internațional organizat de o revistă britanică

Divinurile produse în țara noastră, cunoscute pe larg publicului local, demonstrează, din nou, că au un mare potențial de afirmare și pe plan extern. 11 distilate de vinuri maturate, provenite de la șase producători naționali, au luat 11 distincții la DB & SB Autumn Blind Tasting, eveniment de profil organizat de una dintre cele mai importante reviste britanice specializate pe băuturi The Spirits Business.



Astfel, palmaresul producătorilor locali s-a îmbogățit cu șapte medalii de aur, trei de argint și una master, iar printre câștigători se numără:

# La categoria Brandy – XO (Extra Old, cel puțin șase ani):

— Barza Albă Sofia Divin XXO de 33 de ani a obținut o medalie master;

— Barza Albă „Prazdnicinii” Divin XO de 15 ani – medalie de aur.;

— Călărași Divin Special Collection XO de 10 ani – medalie de aur;

— Călărași Divin Special Collection XO de șapte ani – medalie de aur;

— Chateau Cojușna – Migdal XO de șapte ani – medalie de aur;

— Chateau Cojușna – Migdal XO de 10 ani – medalie de aur;

— Vinăria Bardar Bardar Silver de șapte ani – medalie de argint;

# La categoria Brandy – VSOP (Very Superior Old Pale, cel puțin patru ani):

— Călărași Divin Special Collection VSOP de cinci ani – medalie de aur;

— Chateau Vartely Chateau Vartely VSOP – medalie de argint;

— Chateau Vartely Chateau Vartely Tribut – medalie de argint;

# La categoria Brandy:

— Vinăria Bardar Bardar Platinum de 20 de ani – medalie de aur.



Pentru DBSB Autumn Tasting 2020 au fost expediate 73 de divinuri produse de 32 de companii vinicole.



În Republica Moldova sunt 20 de companii care produc divinuri. Potrivit legislațaiei naționale, distilatele de vin sunt clasificate după criterii de vârstă şi calitate. Astfel, din categoria VS fac parte divinurile cu o vechime minimală de trei ani, cele cu un grad de maturare minimală de cinci ani sunt atribuite categoriei VSOP, iar divinurile cu o vechime de șapte ani şi mai mare sunt incluse în categoria XO, în timp ce băuturile maturate timp de peste 20 de ani – în categoria XXO.