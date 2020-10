Ce spun astrele azi, 15 octombrie

Berbec

Veti fi foarte impresionabili, pe tot parcursul zilei si veti simti acut nevoia de stabilitate emotionala; din pacate, nu va va fi usor sa o gasiti. Contradictiile cu partenerul de cuplu nu vor fi, in nici un caz, benefice pentru starea voastra de spirit si nici constructive pentru relatia dintre voi. Trebuie sa fiti calmi si sa nu incercati sa fortati lucrurile sa iasa asa cum va doriti. Nu veti reusi si veti obosi incercand. Va fi un efort inutil pentru o cauza pierduta! Este posibil ca unele afectiuni de natura cronica sa cunoasca oarecare acutizare in aceasta zi; severitatea acestor simptome va depinde si de modul in care aveti grija de voi.



Taur

Nu trebuie sa tipati ca sa fiti auzit; si-asa sunteti personalitati destul de inchise, cu atractivitate relativa la cei din jurul vostru. Gasiti modalitati mai eficiente de a atrage atentia, de a iesi in evidenta. Fiti alaturi de persoana draga care va solicita acest lucru; nu faceti greseala de a spune ca sunteti mult prea ocupati pentru asta. Manifestati empatie, mai ales daca aceasta persoana se confrunta cu probleme mai delicate. Chiar si un simplu sfat venit din artea voastra, poate fi ceva salvator intr-o situatie dificila. Mentineti relatii bune cu partenerii de afaceri, mai ales daca de acestia depinde reusita unor proiecte importante.



Gemeni

“Echilibru” este cuvantul de ordine al zilei de astazi. Trebuie sa respectati echilibrul in tot ceea ce veti face, asa incat nici sa nu lanceziti, dar nici sa nu va epuizati. Chiar daca cerintele zilei vor fi mari, dozati-va eforturile in asa fel incat sa nu ramaneti fara energie pana la finele zilei. Veti mai avea nevoie de resurse si pentru zilele urmatoare! Problemele de constiinta ar putea sa va acapareze gandurile spre ultima parte a zilei; pentru a nu fi chinuiti de mustrari de constiinta, trebuie sa actionati dinainte intr-un mod care sa fie cat mai corect posibil. Starea de sanatate este relativ buna, insa, ca sa va mentineti in forma, va trebui sa va imbunatatiti modul in care va alimentati si va organizati timpul.



Rac

Va fi o zi destul de reusita si se va anunta astfel inca de la primele ore ale diminetii. Veti avea nevoie de energie sa faceti fata cerintelor tuturor celor care au cate ceva de facut care va implica si pe voi. Provocarile mari vor veni, in special, dinspre partea profesionala a vietii voastre; relatiile din acest domeniu vor trebui resetate, remaniate in asa fel incat sa corespunda presiunilor care vor veni. Viata sentimentala va fi in planul scund, insa nu ar fi rau sa faceti ceva s-o mai animati putin. Este posibil ca partenerul sa fi luat, deja, masuri in acest sens si ar fi pacat sa lasati ca ocaziile deja create sa se iroseasca.



Leu

Ziua de astazi este puternic afectata de relatiile cu cei din jur. Daca trebuie sa tineti un secret, atunci faceti in asa fel incat sa-l pastrati cu sfintenie, sa nu-l divulgati catre alte persoane, chiar daca este vorba despre apropiati de incredere. Trebuie sa stiti ca riscul de a strica relatia cu cel ce a avut incredere in voi este maxim. Depinde cat sunteti de atasati de persoana respectiva! Pe de alta parte, provocarile din plan personal ar putea declansa, in sufletul vostru, adevarate furtuni emotionale, care sa va bulverseze puternic din punct de vedere psihic. Depinde doar de voi sa nu va complicati situatia, prin actiuni cu consecinte negative de durata.



Fecioara

Este bine sa nu stati deoparte, ci sa va implicati pentru a stabili clar ritmul vietii voastre, a activitatilor din fiecare zi. Nu lasati pe altii sa va impuna ceea ce aveti de facut, sa va oblige sa le acceptati ideile, chiar daca nu sunteti de acord cu ele. Veti ajunge foarte frustrati la finalul zilei, daca veti alege sa fiti doar spectatori si nu participanti. Uneori aveti tendinta de a astepta pe altii sa vina sa rezolve pentru voi; aceasta tactica este, de cele mai multe ori, extrem de paguboasa. Este necesar sa mergeti pe o directie clara, in viata voastra; lasati-va timp de gandire, faceti ceea ce este nevoie, pentru a va stabiliza, intr-o directie sau alta.



Balanta

Gandurile voastre sunt atrase, inevitabil, catre latura materiala a vietii, catre ceea ce se poate vedea si este palpabil, in aceasta zi. Va preocupa ceea ce aveti de facut pentru a va castiga painea de zi cu zi sau cum ar trebui sa procedati pentru a va mari veniturile. Nu exista alta chestiune mai importanta pentru voi acum. Totusi, ar trebui sa tineti seama ca mai exista si alte lucruri care trebuiesc luate in considerare; ca de exemplu, familia voastra, pe care aveti tendinta sa o ignorati, in contextul preocuparilor constante pentru partea practica a vietii. Nu faceti aceasta greseala; impactul asupra psihicului vostru ar putea fi puternic.



Scorpion

Veti fi in centrul atentiei, dar trebuie sa atrageti pozitiv publicul, intr-o forma in care sa fiti cat mai agreabili posibil. Orice tenta negativa va avea tendinta de a ramane pregnant in mintile celor care vor lua contact cu voi, iar eforturile voastre de pana acum ar putea fi in van. Nu se poate pune problema de independenta totala in chestiunile financiare, pentru voi. Depindeti de unii sau de altii, persoane care trebuie tinute aproape si supravegheate. Trebuie sa fiti constienti si sa acceptati ca toata lumea are defecte, ca fiecare persoana are plusuri si minusuri, si sa nu cereti imposibilul de la cei din jur. Pretentiile prea mari ar putea sa va indeparteze de cei dragi.



Sagetator

Interactionati in mod cat mai normal cu persoanele cu care veti intra in contact pe tot parcursul zilei, chiar daca nu va face placere. Concentrati-va discursurile pe chestiuni de interes general, care sa nu plictiseasca audienta. Aplecati-va, cu mai multa atentie, asupra problemelor membrilor familiei si participati activ la rezolvarea problemelor domestice. Va fi destul de greu sa gasiti solutiile potrivite, mai ales ca nu este vorba doar de voi, ci si de terte parti care ar trebui sa manifeste disponibilitate in acest sens. Pe cat posibil, evitati scandalurile si momentele tensionate. Fac rau atat sanatatii, cat si relatiilor!



Capricorn

Discutiile pe care trebuie sa le aveti cu partenerul de cuplu sau cu alti membri ai familiei, trebuie purtate pe un ton conciliant; in nici un caz nu trebuie sa ridicati vocea, sa incercati sa va impuneti prin metode brutale. Inflamarea atmosferei nu va fi nimanui de ajutor si nu ar fi rau sa va asumati voi rolul de diplomat in relatie. Emotiile ar putea fi puternice, iar activitatea profesionala s-ar putea sa fie serios prejudiciata, mai ales ca si in acest domeniu al vietii voastre este posibil sa va confruntati cu o serie de neplaceri, dar depinde numai de voi cum veti reusi sa le faceti fata. Nu chiar toate astfel de lucruri trebuie puse la inima!



Varsator

Parteneriatele vor fi importante pe parcursul zilei de astazi; asocierile se vor face sub patronajul binevoitor al astrelor. Chiar daca nu va plac la nebunie persoanele cu care trebuie sa colaborati, este bine sa le tolerati, in idea ca proiectele incepute trebuie neaparat finalizate. Aveti grija la starea de sanatate, nu va agitati peste masura, fiindca puteti avea parte de episoade acute datorate stresului. O comunicare deschisa si bine pusa la punct cu acele persoane importante pentru voi, ar putea clarifica multe lucruri. Veti beneficia, din plin, de intelegere din partea celor dragi, asa ca posibilitatile de a va creste buna dispozitie sunt viabile.



Pesti

S-ar putea sa faceti greseli pe parcursul zilei, mai mult sau mai putin serioase. Probabil, prea multa oboseala acumulata, prea mult stres, prea multa agitatie in jurul vostru, nu va da voie sa va concentrati asa cum trebuie la ceea ce aveti de facut. Incercati sa va detasati de context si straduiti-va sa faceti ceea ce v-ati propus. Nu va fi OK daca veti depasi termenele limita. Cereti ajutor daca simtiti ca problemele existente va depasesc. Faptul ca unele planuri nu ies dupa cum le-ati vizualizat s-ar putea sa va cam demoralizeze; oare nu v-ati stabilit voi obiective mult prea ambitioase, cam greu de realizat?