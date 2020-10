Hramul oraşului va fi marcat diferit în acest an

Dacă în anii precedenţi, hramul oraşului Chişinău era organizat cu mult fast, anul acesta, Ziua Oraşului va fi sărbătorită diferit din cauza pandemiei de COVID-19. Primarul general, Ion Ceban, spune că pentru 14 octombrie au fost planificate mai multe evenimente, însă, deocamdată, nu a fost luată o decizie finală cu privire la felul în care se vor desfăşura acestea, relatează Mesager.



„Această zi are însemnătate mare pentru toţi noi. În diferite locaţii ale sectoarelor avem evenimente planificate. Nu am luat o decizie finală cu referire la organizarea acestor evenimente şi urmează ca pe parcursul acestei zile să luăm aceste decizii, dar să ştiţi că ne-am propus un cu totul alt program, un program care se propune să reprezinte municipalitatea”, a menţionat Ion Ceban.



În acest an, capitala Republicii Moldova va marca 584 de ani de la prima atestare documentară.