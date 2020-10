Ceaiul de merișor este un remediu natural folosit adesea pentru tratarea infecțiilor urinare și pentru susținerea sănătății sistemului urinar. Cu toate acestea, ceaiul de merișor are contraindicații și nu este recomandat oricui.



Fiecare ceașcă de ceai de merișor conține minerale și vitamine precum vitamina C, K sau E. Toți acești nutrienți sunt esențiali pentru sănătate, ceea ce face ca ceaiul de merișor să fie un aliat natural pentru buna funcționare a organismului.



Beneficiile ceaiului de merișor



Ceaiul de merișor contribuie la eliminarea bacteriilor din vezica urinară, contribuind astfel la menținerea sănătății tractului urinar și la prevenirea apariției infecțiilor urinare.



Consumul de ceai de merișor ajută la prevenirea aftelor și a altor afecțiuni bucale, printre care și gingivita.



Ceaiul de merișor te ajută să scapi de kilogramele în plus. Efectul de slăbire este dat de acizii organici prezenți în merișoare și poate fi amplificat atunci când este combinat cu ceaiul verde, care conține antioxidanți puternici și stimulează eliminarea toxinelor din organism.



Ceaiul de merișor susține sănătatea ficatului, rinichilor și contribuie la o mai bună circulație a limfei, fluidul care are rolul de a elimina toxinele din corp.



Acest ceai este util în creșterea ratei metabolismului, ceea ce ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.



Ceaiul de merișor contribuie la scăderea nivelului de colesterol „rău”, numit LDL, și în acest fel susține sănătatea sistemului cardiovascular.



Ceai de merișor: contraindicații



La fel ca majoritatea remediilor naturale și a plantelor medicinale, ceaiul de merișor are unele contraindicații care nu trebuie trecute cu vederea. Consumul de ceai de merișor este considerat în general sigur, însă efectele negative pot să apară în special atunci când bei o cantitate mai mare decât cea recomandată.



Iată ce contraindicații are ceaiul de merișor:



Merișoarele conțin o cantitate mare de oxalat.

Oxalatul este responsabil pentru apariția pietrelor la rinichi. De aceea, consumul în exces de ceai de merișor este de evitat, la fel și consumul în exces de suc de merișoare.



Ceaiul de merișor îndulcit poate contribui la creșterea în greutate din cauza concentrației calorice ridicate. Este de preferat să bei ceai de merișor neîndulcit sau îndulcit cu foarte puțină miere sau extract de stevia.



Persoanele alergice la aspirină nu ar trebui să consume ceai de merișor sau suplimente pe bază de merișoare. Acest remediu natural poate conține acid saliclic.



Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să evite consumul de ceai de merișoare sau oricare alt ceai din plante.

Este recomandat să discuți cu medicul tău înainte de a consuma orice tip de ceai din plante.



În cazul persoanelor cu un nivel scăzut al acidității gastrice, sucul de merișoare poate crește cantitatea de vitamina B12 absorbită de organism, ceea ce duce la inflamarea mucoasei gastrice.



Consumul de merișoare, ceai sau suc de merișoare interacționează cu un medicament numit warfarină. Acest medicament este un anticoagulant, fiind utilizat pentru a scădea timpul de coagulare a sângelului. Ceaiul de merișor poate crește durata de timp în care warfarina rămâne în corp și crește riscul de sângerări și de apariție a vânătăilor. Nu consuma ceai de merișor dacă urmezi un tratament pe bază de warfarină.