Tinctura de propolis: Top 4 beneficii ale propolisului pentru piele

Pentru toți cei care au pielea sensibilă, propolisul este ingredientul natural pe care trebuie să-l încerce pentru strălucirea, combaterea acneei și menținerea unui aspect întinerit.



Aceasta substanta puternica, fabricata de albinele care produc miere exista de secole, dar a devenit mai putin utilizata in timpurile moderne. Astfel, propolisul si tinctura de propolis au fost inlocuite de alte produse mai ales in vremurile in care acizii si retinolii au fost prezentati ca fiind cele mai bune ingrediente de ingrijire a pielii.



Propolisul este ceea ce se creeaza atunci cand albinele recolteaza secretiile care stimuleaza imunitatea unui copac, cum ar fi seva si rasina, adaugand enzime prin procesele corpului lor, precum si ceara de albine simpla, pentru a produce un produs final care este antiviral, antibacterian, antifungic, antiinflamator si un antioxidant.



Pentru a intelege cu adevarat ce este un propolis compus puternic, trebuie sa arunci o privire spre lumea plantelor.

Propolisul provine de la gigantii din regnul plantelor: copaci. Acestia au evoluat pentru a trai mii de ani, iar pentru a face acest lucru, ei au fost nevoiti sa supravietuiasca tuturor agresorilor de mediu: bacterii, poluanti, insecte etc.



Pentru a rezista la toate acestea, copacii si-au creat o imunitate puternica a substantelor chimice fenolice ale plantelor si a bioflavonoidelor pentru a se apara.



Care sunt beneficiile propolisului in ingrijirea pielii?



Acest ingredient natural puternic a devenit un element de baza in lumea cosmeticelor.



Mai jos, am pregatit cateva dintre beneficiile pe care propolisul le ofera, mai ales pentru cei cu pielea sensibila.



1. Combate roseata si calmeaza inflamatiile

Inflamatia poate fi cauzata de o varietate de factori declansatori, fie sunt externi (frigul), fie interni (alimente sau stres). Unul dintre cele mai frecvente semne de inflamatie a pielii este roseata si utilizarea unei creme hidratante sau topice cu propolis poate ajuta la ameliorarea acestui efect.

De asemenea, poate ajuta la usurarea si prevenirea hiperpigmentarii postinflamatorii cauzate de acesti factori.



2. Poate ajuta la tratarea acneei

Datorita proprietatilor sale antibacteriene si antiinflamatorii, poate ajuta la tratarea acneei in doua moduri: in primul rand, actionand asupra acneei cauzate de bacterii; in al doilea rand, prin ameliorarea inflamatiei pielii care duce la acnee. Inflamatia face acest lucru si prin uscarea pielii, ceea ce poate duce la exeme, cruste si chiar cicatrici.



3. Ofera protectie antioxidanta impotriva agresorilor de mediu, cum ar fi poluarea, lumina soarelui si radiatiile

Rasina are un continut ridicat de antioxidanti si poate neutraliza radicalii liberi si stresul oxidativ care dauneaza celulelor pielii, ducand la imbatranire prematura, riduri, pete intunecate si multe altele.



4. Poate ajuta la vindecarea ranilor si sprijina productia de colagen

Studiile au aratat ca propolisul albinelor poate ajuta la vindecarea ranilor, stimuland productia de colagen de tip I si III. Astfel, o crema bagata in propolis poate fi de mare ajutor in cazul ranilor pe suprafata pielii.

Unde o poti gasi? TIS Farmaceutic iti pune la dispozitie o gama larga de produse cu extract de propolis, care pot fi folosite in tratarea diverselor afectiuni precum si pentru ingrijirea si mentinerea sanatatii pielii!