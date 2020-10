Cum se desfășoară activitatea teatrelor în condițiile pandemiei COVID-19

Din 1 octombrie, teatrele pot desfășura spectacole în sală cu prezența publicului. Unele teatre deja și-au întâlnit spectatorii chiar din prima zi, altele o vor face mai târziu. Dacă unii administratori ai teatrelor sunt bine cu măsurile antiepidemice impuse, alții le consideră exagerate și neargumentate, transmite IPN.



Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, susține că teatrul și-a început activitatea la 1 octombrie, iar grație interesului spectatorului au fost ocupate toate locurile premise în situația pandemică. Toate măsurile antiepidemice impuse de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică (CNESP) au fost asigurate: păstrarea distanței sociale, dezinfecția, termometria etc. Majoritatea biletelor, 80% se vând online, iar procurarea acestora arată un interes deosebit al publicului.



La teatru sunt nouă ieșiri de tot, la fel și intrări sunt suficiente, spune Petru Hadârcă. Sunt condiții de asigurare a ventilării. Petru Hadârcă susține că înainte de pandemie erau programate și vândute toate biletele la toate spectacolele din perioada martie-aprilie, iar la propunerea către spectatori de a veni să-și întoarcă banii pe bilete, 80% nu au venit, dar au așteptat și au venit acum la spectacolele. Potrivit managerului teatrului, se simte mai mult o presiune psihologică asupra publicului, dar actorii sunt dornici de public la fel și publicul de teatru.



Teatrul a avut de suferit financiar de la începutul pandemiei, pentru că instituția este subvenționată doar 80% de la stat pentru salarii, restul cheltuielilor trebuie să fie asigurate de instituție. Multe turnee care anterior erau remunerate au fost anulate, începând cu luna martie, dar Petru Hadârcă speră că proiectele și premierele contramandate vor fi recuperate.



Directorul adjunct al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”, Vasile Bârnă, a declarat că, pe 3 și pe 4 octombrie, au avut loc primele spectacole la teatru, cu prezența publicului în sală. Debutul a fost făcut cu spectacolul în limba rusă „Elefănțelul curios”, iar a doua zi același spectacol a fost jucat în limba română. În general, pe viitor spectacolele au loc în weekend.



Potrivit directorului adjunct, tot procesul are loc cu respectarea tuturor normelor antiepidemice: la intrare este plasat un covoraș dezinfectant, se respectă distanța de cel puțin un metru, se asigură termometria la intrarea în sală și dezinfectarea mâinilor. Există persoane care monitorizează cum se comportă spectatorul în sală. Maturii obligatoriu trebuie să poarte măști, copii vin și ei cu măști, dacă cineva nu are i se propune de la administrația teatrului.



Potrivit lui Vasile Bârnă, până acum au avut loc spectacole în aer liber și se respectau aceleași reguli. „Sigur că atunci când era fără restricții, era mai ușor, dar acum mai tensionat”. El mai spune că, din 280 de locuri existente în sală, acum se ocupă nu mai mult de 120 de locuri. Părinții cu copiii pot sta alături, dar pot sta și separat. Oamenii sunt entuziasmați de a se întoarce la teatru, fiind mulți doritori. Astăzi, sâmbătă, la teatru se va juca spectacolul în limba rusă „A venit primăvara!”, iar duminică, spectacolul în limba română: „Jocuri magice”.



Petru Vutcărău, directorul Teatrului Național „Eugene Ionesco”, a remarcat că publicul este așteptat în sala teatrului pe 17 și 18 octombrie la comedia „Arta Conviețuirii”. Biletele au fost puse în vânzare, sala a fost pregătită pentru a se conforma restricțiilor, din capacitatea de 550 de locuri, sala va fi plină la jumate, fiecare persoană va avea alături două scaune libere. A fost pregătit tot echipamentul de protecție, dezinfectantul, a fost pregătit și un spot audio care comunică despre necesitatea respectării măsurilor antiepidemice de către public. În fața teatrului și la intrare sunt marcaje care indică distanța necesară dintre oameni. Înainte de spectacolele sala și holul sunt dezinfectate. Bufetul va funcționa și va comercializa doar băuturile închise, grupurile sanitare vor fi dezinfectate în ziua spectacolului, la fel și cabinele actorilor etc.



Potrivit lui Petru Vutcărău, acest proces este puțin anevoios, deoarece, dacă înainte se putea face un repertoriu pentru o lună înainte, cel puțin, acum pentru fiecare spectacol e nevoie de depus o cerere la ministerul de profil pentru a obține o autorizație, lucru care trebuie făcut cu două săptămâni înainte de eveniment. Această autorizație teatrul trebuie să o prezinte la sectorul de poliție care va veni și verifica, dacă se respectă regulile. Mai există restricția ca spectacolele să nu depășească două ore și să nu aibă pauze, or, consider Petru Vutcărău, majoritatea spectacolelor din repertoriu sunt cu antract și depășesc două ore. El crede că multe din aceste restricții sunt exagerate și nu sunt argumentate în raport cu comportamentul oamenilor în alte locații precum transportul public sau cafenele.



Biletele, spune administratorul teatrului, se procură, doar că publicul este mai reticent, nu s-a reușit să se facă publicitate, iar mulți oameni nu cunosc că teatrele vor începe a activa.



Activitatea instituțiilor teatrale a fost sistată în martie în încercarea de a preveni răspândirea COVD-19, iar de la mijlocul lunii iunie acestora li s-a permis organizarea spectacolelor în aer liber.