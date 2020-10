Cum să folosești vitamina E pentru păr

Vitamina E este un nutrient esențial nu doar pentru piele, ci și pentru păr și scalp.



Acest antioxidant folosit de mult timp pentru a menține tenul tânăr poate combate căderea părului, stimulează rădăcinile și oferă mai multă strălucire părului.



Beneficiile vitaminei E pentru păr

Există mai multe moduri în care poți profita de beneficiile vitaminei E pentru păr. O poți consuma sub forma alimentelor bogate în vitamina E, o poți aplica pe scalp și păr sau poți lua suplimente. Vitamina E se găsește în alimente precum uleiul de măsline, pește gras, nuci sau semințe. Iată ce beneficii are vitamina E pentru păr:



Stimulează circulația sanguină la nivelul scalpului

Vitamina E are proprietăți de vasodilatație și vasoconstricție, iar unele studii au demonstrat că poate crește cantitatea de sânge care ajunge la nivelul scalpului. În cadrul unui studiu realizat în anul 2001, cercetătorii au descoperit că stimularea circulației sanguine la nivelul scalpului contribuie la creșterea sănătoasă a părului.



Hidratează scalpul

Fiind o vitamină uleioasă, vitamina E are un efect hidratant la nivelul scalpului.

Crește nivelul de hidratare al pielii și ajută la eliminarea unor probleme precum scalp uscat, mâncărimi sau mătreață. De asemenea, fiind un antioxidant puternic, vitamina E îmbunătățește sănătatea scalpului și previne îmbătrânirea prematură a foliculilor de păr.



Stimulează creșterea părului

O mai bună circulație sanguină are ca efect stimularea creșterii părului. „Efectul antioxidant al vitaminei E reduce degradarea celulară și îmbunătățește sănătatea foliculilor. În acelai timp creează un mediu sănătos la nivelul foliculilor pentru că stimulează dezvoltarea capilarelor”, declară medicul dermatolog Shari Sperling pentru byrdie.com



Previne căderea părului

Un alt beneficiu al vitaminei E este prevenirea căderii părului prin susținerea sănătății foliculilor. „Vitamina E are efecte antioxidante naturale care reduc stresul oxidativ și radicalii liberi care pot duce la degradarea celulelor de la nivelul foliculilor de păr”, spune medicul.



Face părul mai strălucitor

Un efect imediat al vitaminei E este strălucirea pe care o oferă părului tău.

Pentru că hidratează intens, protejează părul și scalpul, vitamina E îți face părul mult mai strălucitor și îi oferă un aspect sănătos.



Îmbunătățește rezistența părului

Pentru că are capacitatea de a fortifica foliculii de păr, vitamina E îți face părul mai puternic și mai rezistent. Previne căderea părului și ajută în același timp protejează părul împotriva degradării și ruperii vârfurilor.



Cine ar trebui să folosească vitamina E pentru păr?

Această vitamină este benefică pentru toate tipurile de păr prin faptul că oferă strălucire și rezistentă părului. Însă este benefică în special pentru părul aspru, uscat, texturat sau degradat. De asemenea, ar trebui folosită de persoanele care se confruntă cu rărirea sau subțierea părului. Uleiul de vitamina E aplicat direct pe păr ar trebui evitat dacă ai părul rar sau lipsit de volum, pentru că formula uleioasă va reduce și mai mult volumul.

În acest caz este de preferat să folosești tratamentele pentru scalp sau produsele de îngrijire care conțin vitamina E.



Cum să folosești vitamina E pentru păr

În afară de alimentele bogate în vitamina E pe care ar trebui să le consumi, poți să aplici vitamina E direct pe păr, sub forma cosmeticelor care o conțin sau sub forma tratamentelor naturale pe care le poți face singură acasă.



Adaugă vitamina E în șampon sau balsam

Dacă produsele pe care le ai deja nu conțin vitamina E, poți să adaugi câteva picături în șampon sau balsam. Sparge câteva capsule de vitamina E uleioasă și varsă cu grijă conținutul în sticla de șampon sau balsam.



Folosește-o ca tratament leave in

Amestecă 3-5 picături de vitamina E cu un ulei purtător precum uleiul de măsline sau de cocos și aplică pe păr și scalp după ce te-ai spălat pe cap. Va acționa precum un balsam leave in, protejând părul și scalpul.



Aplică pe păr înainte de a te spăla pe cap

Dacă ai părul creț sau ondulat, poți aplica vitamina E pe păr și scalp înainte de a te spăla pe cap. Amestecă vitamina E cu puțin ulei de cocos sau de măsline și apoi masează pe scalp și distribuie și pe lungimea părului.

Lasă să acționeze timp de câteva minute, apoi spală-te pe cap.