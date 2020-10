Facebook şi Instagram elimină toate conturile legate de mişcarea 'QAnon', care răspândeşte teorii ale conspiraţiei

Facebook a anunţat marţi retragerea tuturor conturilor, paginilor şi grupurilor legate de mişcarea conspiraţionistă 'QAnon' de pe platforma sa principală şi de pe Instagram, în timp ce numărul adepţilor acestei mişcări de extrema dreaptă pro-Trump a explodat odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale americane preconizate pentru 3 noiembrie, relatează AFP.



Gigantul de social media, acuzat cu regularitate de societatea civilă că nu luptă suficient împotriva entităţilor care propagă ura, a luat poziţie de nenumărate ori împotriva QAnon. De data aceasta, chiar şi paginile care nu 'au conţinuturi violente' vor fi suprimate în cazul în care sunt asociate cu această mişcare, a precizat compania cu sediul în California într-un comunicat.



Facebook a observat de fapt că susţinătorii acestor numeroase teorii ale conspiraţiei treceau de la un subiect la altul pentru a atrage noi categorii de public.



'În timp ce noi eliminam conţinuturi legate de QAnon, care celebra şi susţinea violenţa, am văzut alte conţinuturi (ale mişcării) despre alte forme de pericol în viaţa reală', relatează reţeaua socială.



De exemplu, 'afirmaţii potrivit cărora anumite grupuri de persoane s-ar afla la originea incendiilor de pădure de pe coasta de Vest (a SUA)', relevă Facebook în continuare.



Compania a precizat că va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a rezolva problema acestor cazuri.



În august, ea a retras aproximativ 800 de grupuri, 100 de pagini şi 1.500 de publicităţi legate direct de respectiva mişcare pe Facebook.



Societatea a luat de asemenea măsuri pentru a reduce raza de acţiune a peste 10.000 de conturi de pe Instragram şi a aproape 2.000 de grupuri şi 440 de pagini pe Facebook, cum ar fi limitarea recomandărilor, ascunderea în cronologie, astfel încât să fie mai dificil de găsit şi împiedicându-le de a-şi face publicitate sau de a-şi vinde produsele.



'Am văzut creşterea grupărilor care, chiar dacă nu organizează în mod direct violenţele, celebrează actele de violenţă, arată că deţin arme şi sugerează că le vor utiliza sau au fani susceptibili la un comportament violent'', a explicat apoi grupul tehnologic californian.



Întrebat despre QAnon în august, în urma unor măsuri luate de Facebook, preşedintele american Donald Trump, care încearcă să-şi reînnoiască mandatul la alegerile din noiembrie, a declarat că a văzut înainte de toate 'oameni care iubesc ţara noastră'.



'Nu ştiu prea multe despre ei. Am înţeles că mă plac foarte mult, ceea ce apreciez', a adăugat el, lăsând să se înţeleagă că recenta lor revenire în atenţie are legătură cu protestele desfăşurate în Portland (nord-vest) sau la New York împotriva rasismului şi a violenţelor poliţiei, notează AFP.