Maşină de epocă, vândută cu peste un milion de dolari. Cât a durat restaurarea motorului

Un Mercedes Gullwing din 1957 s-a vândut cu 1,15 milioane de dolari. Restaurarea motorului a durat 2 ani.



Maşina a ieşit pe poarte fabricii pe 22 februarie 1957 şi este unul din cele doar 1.400 de unități fabricate.



Atât motorul cât şi cutia de viteze sunt cele originale, conform seriilor acestora. Motorul a fost complet refăcut cu componente originale, ceea ce a durat doi ani de căutări, montaj şi ajustări.



Interiorul a fost refăcut integral cu materiale similare celor originale. Sub bord este un radio Becker Mexico, opţiune care, la data fabricaţiei costa cam 250 de dolari, adică 2.500 de dolari în banii de astăzi, scrie Mediafax.



Modelul este binecunoscut pentru portierele tip fluture, iar posesorul a fost atât de grijuliu încât are până şi capacele roţilor cu vopseaua originală. Maşina, deşi are 63 de ani, are numai 100.000 de kilometri la bord. Aşa că cine a cumpărat-o are acum ceva special în garaj.