Amestecul de uleiuri esențiale care sprijină imunitatea și te scapă de anxietate la început de toamnă

Fie că încă ești stresată din cauza pandemiei sau vrei să iți îmbunătățești imunitatea și starea de spirit la început de toamnă, acest mix te va ajuta enorm!



Anul aceasta a inceput in forta si a continuat la fel de puternic. Probabil ca noul Coronavirus ti-a creat foarte mult stres, la fel ca si restrictiile, schimbarile si situatiile neasteptate care au urmat.



Daca vrei sa faci ceva pentru a diminua stresul resimtit in aceasta perioada si pentru a-ti ajuta corpul sa se adapteze la schimbarea de sezon, afla ca exista cateva uleiuri esentiale pentru anxietate si imunitate, de care poti profita la maximum.

Mixul de uleiuri esentiale pentru anxietate si imunitate: Ce contine?



Este vorba despre un amestec de trei uleiuri, si anume cel de lavanda, cel de tamaie si cel de portocala dulce.

Fiecare dintre ele are un rol cheie, iar folosite impreuna te vor ajuta sa te simti mai bine, sa experimentezi anxietatea la un nivel scazut si sa ai un organism rezistent la racelile de sezon.



In primul rand, uleiul de lavanda, probabil cel mai cunoscut dintre cele trei, este uimitor de eficient atunci cand ai nevoie de mai mult calm in viata ta. Lavanda relaxeaza, detensioneaza, elimina stresul si incurajeaza un somn odihnitor. In plus, tine la distanta virozele, lupta impotriva inflamatiei si ajuta la eliminarea bacteriilor.



Un ulei esential mai putin celebru, dar care reprezinta o adevarata comoara, este cel produs din tamaie.

Efectele sale emotionale sunt mai puternice decat ale oricarui alt ulei. Tamaia induce o stare de relaxare profunda, linisteste gandurile si elimina anxietatea. Este un aliat perfect in aceasta perioada!



Nu in ultimul rand, uleiul esential de portocala dulce este renumit pentru capacitatea de a induce energie si buna dispozitie. Portocala te ajuta sa ai o stare de spirit mai buna, sa scapi de stres si sa ai, per total, o abordare mai pozitiva asupra lucrurilor. La nivel fizic, aceasta reduce starile de greata, tine la distanta bacteriile si microbii, promovand o imunitate de fier.



Cum prepari mixul de uleiuri esentiale pentru anxietate si imunitate?



Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:



4 picaturi ulei esential de lavanda

8 picaturi ulei esential de tamaie

4 picaturi ulei esential de portocala dulce



Amesteca toate aceste picaturi intr-o sticluta goala, cu pipeta. Poti dubla sau chiar tripla cantitatile, daca vrei sa obtii un mix care sa iti ajunga pentru mai multa vreme.



Lichidul astfel obtinut poate fi utilizat in difuzorul special pentru aromaterapie, in fiecare zi, la birou, dimineata sau seara. Daca doresti sa aplici mixul pe piele, pentru un efect indelungat, va trebui sa incluzi in reteta si un ulei care sa dilueze concentratia si sa faca amestecul potrivit pentru aplicarea topica.In acest sens, poti utiliza uleiul de cocos, uleiul din samburi de struguri, uleiul de shea sau de masline. Adauga o cantitate minimum dubla de ulei, fata de cantitatea de uleiuri esentiale, pentru un mix echilibrat. Apoi, poti aplica substanta pe incheietura mainii, in spatele urechilor sau in zona gatului, pentru a simti aroma energizanta pe tot parcursul zilei!