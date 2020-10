Fără cale de întoarcere. Omenirea va pierde Antarctica pentru totdeauna din cauza crizei climatice

Antarctica conține mai mult de jumătate din apa dulce a lumii în calota sa glaciară, însă deciziile omenirii din următorii ani ar putea trimite acea apă în mare, fără cale de întoarcere.



Dacă încălzirea globală va continua fără să fie constrolată, Antarctica va trece în curând de „punctul fără întoarcere” care ar putea transforma continentul într-un teritoriu sterp și fără gheață pentru prima oară în peste 30 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat în jurnalul Nature.



„Antarctica este pur și simplu ultima noastră moștenire dintr-un timp îndepărtat din istoria Pământului. Există de aproape 34 de milioane de ani. Simulările noastre arată că odată ce se va topi, nu se va întoarce la starea sa inițială până când temperaturile nu ajung din nou la nivelurile pre-industriale, un scenariu extrem de improbabil. Cu alte cuvinte, tot ce pierdem din Antarctica acum, pierdem pentru totdeauna”, a spus Anders Levermann, unul dintre autorii studiului și cercetător la Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).



Scenariul cel mai pesimist pentru criza climatică



Cercetătorii de la PIK au desfășurat simulări computerizate pentru a afla cum va arăta Antarctica peste mii de ani, în funcție de cât de mult vor crește temperaturile medii globale în urma emisiilor de gaze cu efect de seră.



Oamenii de știință au descoperit că, dacă temperaturile medii cresc cu 4 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale, mare parte din gheața din vestul Antarcticii se va fărâmița, astfel că nivelul global al mărilor va crește cu 6,5 metri. Această creștere ar putea devasta orașele de coastă precum New York, Tokyo sau Londra. Acest scenariu ar putea deveni realitate în doar câteva decenii.



O creștere de 5 grade Celsius a temperaturilor medii globale este considerată momentan „scenariul cel mai pesimist”, dacă nivelurile de emisii de gaze cu efect de seră vor continua în același ritm până în 2100, potrivit ONU.



Soarta Antarcticii este în mâinile politicienilor



Dacă este previziuni ale ONU sunt eronate, situația ar putea și mai gravă, au descoperit autorii noului studiu. Dacă temperaturile globale vor crește cu 6 – 9 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale, mai multe de 70% din gheața din Antarctica va fi pierdută „ireversibil”, au scris cercetătorii.



Multe platouri de gheață din vestul Antarcticii au început deja să se topească, aproape 25% din gheața din regiunea fiind în pericol de colaps, potrivit unui studiu din 2019 publicat în jurnalul Geophysical Research Letters.



Soarta Antarcticii este în mâinile politicienilor, au concluzionat autorii noului studiu. Acordul de la Paris, semnat de 73 de națiuni în 2015, dar care a fost părăsit de SUA în 2017 la ordinul lui Donald Trump, are ca scop limitarea creșterii temperaturilor medii ale planetei, astfel încât să prevină cele mai grave efecte ale crizei climatice, informează Live Science.



ONU a avertizat că lumea nu va atinge obiectivele stabilite de Acordul de la Paris



În timp ce emisiile au înregistrat o scădere neînsemnată la începutul acestui an, în urma restricțiilor de călătorie impuse de pandemie, ONU a avertizat că lumea nu va atinge obiectivele stabilite de Acordul de la Paris, temperaturile medii globale rămânând în jurul valorii de 1,1 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale din 2016 și până în 2020.



Raportul ONU a adăugat că există o șansă de 20% ca temperatura anuală globală să crească peste 1,5 grade Celsius, cel puțin temporar, până în 2024.