Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” care a fost avariată grav în urma unui incendiu produs la data de 24 septembrie 2020, va fi reconstruită. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a declarat că nu există dubii în privința reconstrucției clădirii în urma incendiului devastator, notează IPN.

„Filarmonica va fi restabilită. Experții urmează să-și expună punctul de vedere asupra stadiului actual al Filarmonicii. Deja există o expertiză preventivă. Se lucrează asupra proiectului de demolare a părții care a fost avariată. Filarmonică va fi reconstruită. Sub ce formă? Aceasta este a doua parte a monedei”, a menționat Igor Șarov în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



Potrivit ministrului, la indicația premierului, a fost format un grup de lucru cu participarea reprezentanților de la diferite ministere: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor, care are drept sarcină gestionarea situației..



„Într-un tempo destul de rapid, se acționează. Problema că Filarmonică va fi sau nu va fi, nu poate să existe”, a adăugat Igor Șarov.



Un aspect important luat în calcul de autorități în urma incendiului, a fost asigurarea activității colectivelor care activau în clădirea Filarmonicii, susține ministrul.



„La Palatul Republicii a fost amplasată Orchestra Simfonică sub conducerea maestrului Agafița și Orchestra „Folclor” sub conducerea maestrului Neamțu. Direcția Cultură a municipiului Chișinău a oferit spații pentru Ansamblul de acordeoniști „Concertino”. Administrația a fostă amplasată în spațiile oferite de Moldova Concert”, a precizat ministrul.



Totodată, la Biblioteca Națională a fost format un grup de lucru care lucrează asupra restabilirii partiturilor și a întregii biblioteci a Filarmonicii.



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării susține că în spațiul public există o mobilizare masivă, fapt pentru care aduce mulțumiri tuturor celor implicați.



„Colegi din România, filarmonicile din București, Oradea, Iași, mulți oameni de cultură și artă. O solidarizare cum nu s-a mai văzut, a oamenilor politici, a oamenilor simpli, oamenilor de cultură, din domeniul științei în jurul acestui obiectiv care cu siguranță va fi reconstruit”, a spus ministrul.