Poşta Moldovei a sporit măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19

Intră la ghişeu câte o singură persoana, cei care vin respectă distanţa fizică de cel puţin un metru şi în mod obligatoriu îşi dezinfectează mâinile. Mai mult, la fiecare două ore se face o pauză de 15 de minute pentru dezinfectarea suprafeţelor. Pentru a proteja angajaţii, dar şi clienţii, care vin zilnic în cantităţi numeric foarte mari la oficiile Poştei Moldovei din ţară şi pentru a-i responsabiliza, administraţia instituţiei a introdus mai multe măsuri de siguranţă, relatează Mesager.



Zilnic, aproximativ trei mii de persoane deschid uşa oficiului central al Întreprinderii „Poşta Moldovei” din capitală. Oamenii spun că aleg sa vină aici pentru a achita facturile sau ridica alocaţiile, pentru că se simt mai în siguranţă decât în alte părţi.



„Spaţiul e mai mare, lumea e mai puţină şi cred că aici e mai în securitate”. „Febra mi-au măsurat-o, mi-am dezinfectat mâinile la intrare, aici se respectă, totuşi”, spun oamenii.



Pentru a nu se infecta, oamenii spun că respectă regulile de protecţie.



„Acum am achitat facturile, apoi plec la magazin după pâine, după alimente. E necesar, nu are cine, dar tot timpul ne străduim să ne protejam”. „Ştiu că este pericol de infectare, dar sunt lucruri care nu pot fi amânate, nu ai pe cine trimite, mai mult este necesara semnătura mea. Nu am ce face”, mai spune oamenii.



Încă de la declanşarea pandemiei, administraţia „Poştei Moldovei” a întreprins toate măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.



„Am dotat toate oficiile din Chişinău şi din ţară cu dozatoare pentru dezinfectarea mâinilor, am instituit în fiecare oficiu câte o persoana responsabila care ghidează şi responsabilizează în acelaşi timp cetăţenii, pentru a păstra distanţa socială. O dată la două ore fiecare oficiu face o pauza de 15-20 de minute, timp în care se dezinfectează absolut toate suprafeţele”, a declarat directorul „Poşta Moldovei”, Vitalie Zaharia.



În cele 1249 de oficii poştale din ţară muncesc în prezent peste 5.500 de angajaţi. De la începutul pandemiei, aproape 100 de lucrători au fost infectaţi cu virusul COVID-19.