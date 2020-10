Muşeţelul, calităţi uimitoare pentru sănătatea ta. Cum se prepară corect infuzia

Cu un gust dulce delicat şi extrem de aromat, ceaiul de muşeţel este preferatul multora dintre noi. Însă, pe lângă savoarea deosebită, acest ceai este extrem de benefic pentru sănătate.



Remediile naturale pe bază de muşeţel au fost folosite încă de pe vremea lui Hipocrate, cu 500 de ani înainte de Hristos. Pe atunci, se credea că această plantă era utilă împotriva febrei, a durerilor de cap sau a durerilor reumatismale.



Somn uşor

Muşeţelul nu conţine cafeină, aşa că este ideal pentru relaxare şi un somn odihnitor. Planta are în compoziţie apigenină, un antioxidant care blochează anumiţi receptori din creier responsabili pentru apariţia insomniei. Ideal ar fi ca o ceaşcă de ceai să fie consumată cu una - două ore înainte de culcare. Într-un studiu efectuat de Institutul Naţional de Sănătate din SUA, s-a demonstrat că o treime dintre persoanele care au băut ceai preparat din 270 ml de muşeţel, timp de 28 de zile, au adormit cu 15 minute mai repede şi s-au trezit mai rar noaptea, faţă de persoanele care nu au băut ceai.



Digestie fără probleme

Dacă ţi se pare că uneori ceaiul de muşelel este puţin amărui, acest lucru se datorează unor substanţe din florile de muşeţel, numite lactone, care stimulează pancreasul să producă mai multe enzime digestive, esenţiale pentru digestie. Totodată, datorită substanţelor calmante, ceaiul de muşeţel poate fi de ajutor celor care suferă de sindromul intestinului iritabil, calmând simptome precum refluxul gastric. În acest caz, o ceaşcă de ceai de muşeţel ar fi ideală după fiecare masă copioasă.



Fără dureri menstruale

Te numeri printre persoanele care se confruntă în timpul perioadei menstruale cu dureri puternice abdominale? Le poţi preveni dacă bei cel puţin o ceaşcă de ceai cu muşeţel cu două săptămâni înainte de venirea ciclului menstrual. Acesta ajută la relaxarea muşchilor, inclusiv cei abdominali, şi astfel crampele vor fi mai puţine şi de intensitate mai redusă.



Desfundă nasul

Răcelile sunt deseori însoţite de congestie nazală. Înainte să iei remedii mai agresive pentru desfundarea căilor nazale, încearcă inhalaţiile cu muşeţel. Pune într-un vas îngust la gură un litru de apă şi patru plicuri sau patru linguriţe cu flori de muşeţel uscate. Lasă-l să fiarbă cinci minute, apoi acoperă capul cu un prosop şi inhalează adânc aburii, aproximativ 10 minute.



Cicatrizează rănile

Tăieturile, zgârieturile, înţepăturile de insecte şi urticaria pot fi tratate cu ceai de muşeţel. Mai exact, cu pliculeţele rămase după prepararea ceaiului. Acestea au proprietăţi calmante pentru piele, ameliorează senzaţia de mâncărime şi grăbesc regenerarea pielii. Aşadar, pune pe răni, de două ori pe zi, câte un pliculeţ de ceai preparat, stors uşor. La fel de eficiente sunt şi cremele preparate cu extract de muşeţel.

În plus, consumul regulat de ceai previne osteoporoza, deoarece împedică scăderea densităţii osoase.



Cum se prepară corect infuzia?

Pentru a profita de toate proprietăţile florilor de muşeţel, este indicat să le infuzezi, nu să le fierbi. Pune un plic de flori de muşeţel sau o linguriţă cu vârf de flori uscate în 200 ml de apă clocotită, acoperă vasul şi lasă-l 10 minute. Strecoară ceaiul şi bea-l călduţ.



Precauţii şi contraindicaţii

Muşeţelul are în componenţa florilor sale cumarină, o substanţă cu efect anticoagulant, care are ca efect subţierea sângelui. De aceea, ceaiul de muşeţel trebuie să fie consumat cu precauţie de cei care iau medicamente cu efect similar. Totodată, deoarece subţiază sângele, ceaiul de muşeţel este contraindicat în următoarele două săptămâni după o intervenţie chirurgicală. Sunt rare, dar există şi efecte secundare ale consumului de ceai de muşeţel, printre acestea numărându-se senzaţia de greaţă sau iritaţie pe suprafaţa pielii.