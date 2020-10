Încă un preparat cu care este tratat de coronavirus Donald Trump, pe lângă Remdesivir, va ajunge în această săptămână în Republica Moldova

Săptămâna aceasta, în Republica Moldova urmează să ajungă încă un preparat experimental, care ar putea deveni unul eficient în tratarea coronavirusului. Potrivit directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), Eremei Priseajniuc, este vorba de Regeneron.



Eremei Priseajniuc a declarat pentru Realitatea.md că preparatul Regeneron sau cum este denumit în studiile clinice REGN-COV2, este produs de compania americană „Regeneron Pharmaceuticals" Inc., în colaborare cu compania germană de Cercetarea Clinică ARENSIA Exploratory Medicine, care printre altele a contribuit la aducerea acestuia în Moldova.



„Regeneron este un preparat, care încă se află în faza studiilor clinice, însă este unul destul de promițător și care consider că va fi unul util în lupta cu coronavirus. Preparatul reprezintă niște anticorpi monoclonali sau artificiali, care luptă cu coronavirus și s-a dovedit a fi eficient la pacienții infectați. Regeneron este o soluție injectabilă. Acesta este ca un vaccin, care odată introdus în organism începe să luptă cu coronavirus”, a spus Priseajniuc.



Totodată, directorul AMDM afirmă că, pentru prima etapă, în Republica Moldova vor fi aduse 500 de doze de Regeneron și va fi folosit la pacienții internați la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneagă”.



Priseajniuc susține că acest preparat va fi posibil de administrat nu doar la pacienții deja infectați cu coronavirus, dar și la cei care au interacționat cu oamenii deja infectați, fapt ce ar putea preveni din timp infectarea acestora.



Referitor la preparatul Remdisivir, utilizat pentru tratarea pacienților bolnavi de coronavirus, care săptămâna trecută a ajuns și în Moldova, Eremei Priseajniuc, a spus că acesta încă nu a început să fie utilizat în instituțiile medicale publice, deoarece urmează să se desfășoare licitațiile publice pentru a contracta acest preparat.



Pe lângă cele 1 100 de doze pe care le-a primit Moldova, săptămâna viitoare urmează să ajungă la noi în țară încă o mie de fiole cu Remdesivir, ne-a mai spus directorul AMDM. Totodată, Priseajniuc ne-a comunicat că, mai multe instituții medicale au venit cu inițiativa ca acest preparat să se poată regăsi și în farmaciile din spitale, fapt ce va aduce un beneficiu în plus tratării pacienților de coronavirus.



Precizăm că, președintele SUA, Donald Trump a fost tratat pentru prima dată cu tratamentul cu anticorpi artificiali REGN-COV2, la Casa Albă, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Ulterior, acesta a început să fie tratat inclusiv și cu Regeneron și famotidină.