Atenţie la excesul de vitamine şi de minerale!

Depăşirea pentru o perioadă lungă de timp a dozei zilnice recomandate de vitamine precum A şi D are efecte toxice. De cele mai multe ori, hipervitaminozele apar din cauza administrării de suplimente de vitamine şi minerale, şi nu în urma aportului alimentar.



Este ideal ca vitaminele şi mineralele să provină dintr-o alimentaţie cât mai variată şi bogată nutriţional. De multe ori, există tendinţa de administrare a suplimentelor cu vitamine şi minerale, fără a avea nevoie de ele. Luate în exces, vitaminele A, D, K şi E (liposolubile) se pot acumula în ficat, devenind toxice. În schimb, vitaminele solubile în apă (C şi cele din grupul B) se elimină prin urină atunci când aportul lor depăşeşte necesarul din corp, însă şi ele pot afecta negativ organismul dacă se depăşeşete doza zilnică de suplimente.



Pot apărea leziuni hepatice



Lipsa apetitului, somnolenţa, durerile de cap şi cele articulare, dar şi hemoragiile şi leziunile hepatice sunt asociate cu aportul exagerat de vitamina A. În sarcină, administrarea supradozelor de vitamina A poate da malformăţii fătului.



De asemenea, în exces, suplimentele cu vitamina D favorizează depunerea anormală a calciului în rinichi, ligamente şi vase de sânge, crescând riscul de apariţie a calculilor renali. Medicii nu recomandă administrarea de suplimente cu vitamina D în sezonul cald, deoarece expunerea la soare furnizează necesarul zilnic.



Pe termen lung, supradozarea vitaminei E cauzează tulburări de coagulare a sângelui, oboseală şi dureri de cap, iar cea a vitaminei C poate produce hemoragie digestivă superioară. La rândul lor, vitaminele din grupul B, luate în exces, pot da palpitaţii, agitaţie, hipertensiune (B1), anemie, oboseală (B2), dureri de cap, insomnii (B3), tulburări digestive, depresie (B5), hipotensiune (B6) sau iritaţii ale stomacului (B9).

Hipercalcemia severă induce coma



Depăşirea pe termen lung a dozei recomandate de calciu scade absorbţia altor minerale (precum fierul), producând stări de greaţă şi vomă şi, în cazuri severe, duce la confuzie, delir şi comă. Supradozarea de potasiu se poate manifesta prin slăbiciune musculară şi scăderea tensiunii arteriale, iar acumularea în organism a fierului provenit din suplimente poate cauza diabet bronzat, boală cu simptome precum oboseală, scăderea în greutate şi lipsa apetitului sexual.

Pot da obezitate la copii



Medicii îi atenţionează pe părinţi să nu dea copiilor la întâmplare suplimente de vitamine şi de minerale. Administrarea la întâmplare a acestora poate produce dezechilibre care pot afecta dezvoltarea normală a copilului, ducând inclusiv la obezitate. În cazul copiilor, suplimentele de vitaminele şi mineralele se prescriu numai de medicul pediatru.