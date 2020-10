Inghetata are proprietati anti-stres

Cercetatorii au demonstrat ca inghetata actioneaza asupra centrilor placerii din creier intr-un mod similar cu ascultarea muzicii preferate. Dupa scanarea creierului unor persoane care au mancat inghetata de vanilie, oamenii de stiinta au concluzionat ca inghetata actioneaza asupra "zonelor fericirii" din creier, datorita unei substante numite triptofan, care se gaseste in lapte si in frisca - principalele ingrediente ale inghetatei.



Triptofanul ia parte la sinteza serotoninei, supranumita si "hormonul fericirii.



La randul ei, serotonina este unul dintre cei mai importanti neuromediatori din creier, cea care este responsabila de starea noastra de bunadispozitie, prevenind depresia. Inghetata cu ciocolata contribuie la eliberarea de endorfina, care este un hormon al placerii, si de fenamina - un excitant cerebral care inlatura temporar somnul si foamea.



Dr. Ilona Boniwell, psiholog in cadrul Universitatii Oxford Brookes, concluzioneaza in urma studiilor efectuate ca sentimentele si trairile optimiste contribuie la mentinerea unui tonus bun din punctul de vedere al echilibrului si starii emotionale.