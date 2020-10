Ce spun astrele azi, 5 octombrie

Berbec

Chiar daca astazi nu aveti chef decat sa stati acasa si sa lanceziti in pat, va trebui sa faceti eforturl suprem sis a va ridicati; responsabilitatile zilei trebuiesc indeplinite, nu este loc de negociere, in acest sens. Daca v-ati asumat unele obligatii si acum veti dat inapoi,, reputatia voastra va avea, in mod clar, de suferit. Pe de alta parte, in acest context, dispozitia voastra va fi deplorabila, iar rabufnirile impulsive foarte posibile. Relatiile cu cei din jur vor avea de suferit; inclusiv apropiatii vor avea dificultati in a va intelege si a va sta prin preajma. Incercati sa faceti pasii necesari inspre un stil de viata sanatos, mai ales daca nu ati facut asta pana acum; aveti grija la mancaruri, pentru ca sistemul digestiv este mai sensibil.



Taur

Se poate ca astazi sa fiti pusi pe postul de arbitri, de mediatori, in conflicte in care pur si simplu s-a intamplat sa fiti acolo; va fi o pozitie ingrata, care, vreti nu vreti, va va sili sa luati partea unuia sau altuia, prin solutiile pe care le veti gasi. Va fi greu, in situatii ca aceste, sa multumiti pe toti cei implicati. Ar fi bine daca ati gasi modalitati sa va sustrageti din acest gen de pozitii, insa nici acest demers nu va va fi, intotdeauna, favorabil. In plan personal, va fi nevoie de cumpatare, pentru ca apele sa se mentina linistite, mai ales in situatia de surescitare a acestei zile. Nu sunteti firi prea rabdatoare asa ca, potentialul de conflict este imens.



Gemeni

Este o zi potrivita pentru a da curs emotiilor care va incearca, pentru a va descarca din acest punct de vedere. Sobrietatea, pastrarea aparentelor, poate fi potrivita, in diverse contexte, insa nu poate fi pusa in practica la infinit. La un anume moment, este nevoie de exteriorizare, altfel starea psihica se poate deteriora. Va fi mai greu sa relationati, astazi, cu cei din jur, mai greu sa va sustineti ideile si parerile, insa trebuie sa fiti constienti ca nu veti putea sa le faceti pe toate deodata. Ce lucruri puteti lasa pe zilele urmatoare, ar fi bine sa le lasati pentru atunci. Nu va fortati sa intretineti conversatii, apelati la apropiati pentru a va sustine in aceste momente in care nu va simtiti voi insiva.



Rac

Astazi trebuie sa stiti exact ceea ce va doriti, pentru ca nu veti avea timp de cautari; vor exista responsabilitati care trebuie indeplinite, situatii neprevazute care vor trebui rezolvate, diverse intruniri la care va trebui sa participati sau probleme personale in solutionarea carora va trebui sa va implicati personal. Nu se anunta o zi prea usoara, nu? Toata aceasta aglomeratie poate fi gestionata, doar daca va veti mobiliza exemplar. In cazul in care decideti sa lasati lucrurile la voia intamplarii, in unele cazuri poate fi vai si-amar de voi. Asa ca nu prea aveti alternative; va trebui sa faceti acum un efort, ca sa salvati situatia atat pentru aceasta zi, cat si pentru zilele urmatoare. Ar fi pacat ca, din comoditate, sa va faceti probleme mult mai greu de solutionat, pentru viitorul apropiat.



Leu

Chiar daca astazi nu va veti simti bine, va fi extreme de dificil pentru cei dragi sa va convinga sa stati acasa si sa va ingrijiti; contextul astral arata o oarecare labilitate a starii de sanatate, de aceea ar fi recomandabil sa aveti ceva mai multa grija de voi. Exista, intr-adevar, unele responsabilitati asumate, pe care cu greu veti putea sa le amanati. Totusi, trebuie sa fiti constienti ca va asumati riscuri destul de mari, daca nu veti face acest lucru. Starea voastra fizica se poate agrava, asa incat s-ar putea sa compromiteti si zilele urmatoare, nu doar pe aceasta. De aceea, ascultati de vocea ratiunii si incercati sa organizati lucrurile in asa fel incat sa aveti ceva mai mult timp liber pentru voi insiva, pentru a va ingriji de starea voastra de sanatate.



Fecioara

Astazi veti resimti nevoia de a face ceva frumos pentru cei apropiati, iar acest gand va ocupa toata ziua. Faceti planuri si in acest sens, insa aveti grija sa va ocupati si de rezolvarea responsabilitatilor care va revin. In plan profesional, va trebui sa fii atenti la persoanele care nu au intentii tocmai oneste; unele pot sa profite de faptul ca interesele voastre principale sunt in alta parte, pentru a va prejudicia. Fiti atenti la ceea ce se intampla in jurul vostru si interveniti prompt. Odata reveniti in mediul familial sigur, alaturi de cei dragi, veti putea sa va relaxati si sa va puneti in aplicare proiectele la care v-ati gandit inca de la inceputul acestei zile, pline de provocari.



Balanta

Realtiile cu persoanele din anturaj vor reprezenta o mare provocare pentru voi, pe parcursul acestei zile. In raporturile cu superiorii este bine sa fiti sinceri, insa pana la un punct. Nu este cazul sa va expuneti chiar toate punctele slabe, destainuiti doar acele aspect care au relevanta in contextual dat. Sinceritatea merge mult mai bine si presupune o mai mare deschidere in relatiile cu apropiatii; daca partenerul de cuplu va solicita lamuriri in chestiunile mai neclare, este bine sa va rezervati timpul necesar pentru a explica lucrurile asa cum trebuie. Nu ar fi rau chiar sa existe si un ambient potrivit, departe de eventuali factori perturbatori.



Scorpion

Daca lucrurile nu se desfasoara asa cum va doriti, poate ca este ceva ce nu faceti asa cum trebuie. Artrebui sa va reevaluati strategiile, sa incercati sa ganditi lucrurile dintr-o alta perspectiva. Invatati ca trebuie sa comunicati, sa va consultati cu cei din jur, pentru a nu pierde contactul cu evolutiile prezente. Este drept ca sunteti firi mai retrase, insa trebuie sa va supuneti cerintelor, altfel, reusitele vor aparea mai greu sau deloc. In plan personal, va fi la fel de dificil sa va exprimati, ceea ce poate aduce prejudicii, inclusiv relatiei de cuplu, nu doar relatiilor cu apropiatii. Binenteles ca majoritatea acestor persoane va cunosc destul de bine firea, insa, uneori, poate fi dificil si pentru ei sa va suporte acest fel de a fi.



Sagetator

Nu va place sa fiti doar privitori de pe margine; de regula, aveti tendinta de a va implica in mijlocul actiunii. Totusi, ar fi cazul ca, de aceasta data, sa va ganditi ceva mai bine. In unele cazuri, este recomandabil sa stati deoparte, pentru a observa in ce fel evolueaza evenimentele. Este foarte posibil ca astfel sa evitati unele complicatii care, altfel, ar putea sa va faca viata mult mai grea. Ar putea fi un lucru bun sa puneti sub semnul indoielii fiecare decizie pe care ar trebui s-o luati astazi, sa o analizati din mai multe puncte de vedere, pentru a fi siguri ca este vorba de o decizie corecta. Chiar daca pare o pierdere de timp si energie, si acest gen de actiune poate sa va scape de o serie de probleme ulterioare.



Capricorn

Va bazati poate prea mult pe tehnologie si, atunci cand aceasta da rateuri, este foarte greu sa reveniti la vechile metode. Ar fi bine sa incercati sa mergeti, cumva, in paralel, astfel incat sa nu vi se mai para asa de greu in cazuri exceptionale. Ziua de astazi va fi marcata, din pacate, de intarzieri, nu neaparat din vina voastra, insa consecintele va trebuie sa le suportati voi. Va fi dificil sa va mentienti in marjele de timp programate, asa incat, la un anume moment, ati putea sa va descurajati total. Sa stiti ca nu este o rusine sa cereti ajutor, la nevoie. Este putin probabil ca cineva sa se indoiasca de competentele voastre; exista, insa, momente, cand lucrurile se pot complica.



Varsator

Va place sa considerati colegii de munca o a doua familie, asa ca, daca astazi unul dintre acestia va va solicita ajutorul, nu va fi greu sa va aratati disponibilitatea de a acorda spirjin. Pe de alta parte, aveti grija ca persoana respective sa nu fie genul care se sprijina mereu pe ajutorul celor din jur; daca ati mai intervenit si alta data, iar persoana respective nu face nimic pentru a nu mai ajunge intr-o astfel de situatie, atunci chestiunea devine patologica si, din ajutor, se transforma in obicei prost. Din punct de vedere emotional, este posibil sa aveti o zi mai dificila, de unde si dificultatea de a spune nu, in cazuri ca cele mentionate.



Pesti

Astazi va simtiti intr-o dispozitie ceva mai solitara, nu prea va place sa aveti oameni in jurul vostru. Poate ca lucrurile ar putea merge mai usor cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea profesionala si care nu sunt atat de implicati in ceea ce va priveste. Nu la fel de simplu stau lucrurile si in plan personal; ignorandu-I pe cei dragi, ati putea transmite mesaje eronate, care sa raneasca si sa afecteze relatiile cu acestia. Este bine sa fiti clari si sa va comunicati starile de spirit; cu siguranta, cei dragi vor intelege necesitatea voastra de a fi, o perioada, singuri; probabil ca, in anumite momente, si ei resimt acelasi lucru. Fiecare are nevoie de un spatiu personal, in care sa se regaseasca, sa se reevalueze, sa comunice cu el insusi.