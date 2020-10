Prea multe fructe te pot ingrasa

Pentru ca fructoza, zaharul din fructe, pacaleste creierul si te face sa mananci mai mult, avertizeaza expertii de la Universitatea California.



Atentie la cantitatea de fructe consumate!



Este avertismentul specialistilor care sustin ca fructele consumate in cantitati moderate aduc multe beneficii pentru organism, insa nu trebuie sa exageram cu ele. "Multi dintre pacientii care sufera de obezitate au in general o dieta sanatoasa, insa problema apare in momentul in care introduc foarte multe fructe in regimul lor alimentar. Consumand o cantitate mare de fructoza nu vei simti senzatia de satietate si vei avea tendinta de a consuma tot mai multe fructe, ajungand la cantitati mari", avertizeaza Dr Carel Le Roux, consultant in tulburari metabolice la Colegiul Imperial din Londra.



Nici sucurile de fructe nu sunt cele mai bune alegeri, sustin cercetatorii care ne recomanda sa consumam mai degraba fructele integrale si mai rar sub forma de sucuri care nu numai ca sunt bogate in fructoza, dar contin si calorii. Si nu uita de fructoza din produsele procesate!



Siropul de glucoza-fructoza este folosit in majoritatea produselor procesate, de la biscuiti la inghetata si cereale. Te-ai intrebat vreodata de ce nu te poti opri dupa un biscuit, ci trebuie sa consumi tot pachetul? Expertii au raspunsul: fructoza este de vina pentru ca are capacitatea de a stimula apetitul, conducand la numeroase probleme medicale.

Potrivit unui studiu recent, siropul de fructoza-glucoza contribuie la dezvoltarea celulelor adipoase la nivelul inimii, ficatului si altor organe vitale, atragand dupa sine afectiuni serioase precum diabetul, obezitatea si bolile de inima.



"Cand consumam zahar, organismul nostru elibereaza insulina care anunta creierul ca am mancat suficient. Insa, fructoza nu are capacitatea de a trimite acest mesaj catre creier, de aceea el este indus in eroare", explica Dr Carel Le Roux, consultant in tulburari metabolice la Colegiul Imperial din Londra.



Acest tip de sirop este obtinut din siropul de porumb procesat cu ajutorul enzimelor pentru a transforma glucoza in fructoza.

Aceasta este apoi amestecata cu glucoza din siropul pur de porumb, rezultand siropul de fructoza-glucoza. Pentru ca este mai ieftin, siropul este folosit intr-o varietate de produse, uneori si in cele la care te astepti mai putin, cum ar fi cerealele, sustin cercetatorii.



Afecteaza tensiunea arteriala



Potrivit unui studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea Colorado, persoanele care au probleme cu hipertensiunea si consuma mai mult de 74 grame de fructoza pe zi isi cresc riscul de hipertensiune arteriala cu peste 87%.



De asemenea, un alt studiu efectuat de specialistii de la Universitatea California arata ca zaharul din fructe are capacitatea de a se tranforma in grasime in momentul in care ajunge in ficat, comparativ cu glucoza.

Acest lucru creste riscul de steatoza hepatica (ficat gras), asociata cu boli de ficat si diabet zaharat de tip 2.