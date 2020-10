Papadia: la ce te ajuta?

Papadia (taraxacum officinalis) este foarte buna pentru ficat si rinichi. Afla ce alte intrebuintari are!



Parti folosite

Se folosesc in scop medicinal frunzele tinere, inainte de inflorire, precum si radacina. Ingredientele active sunt principiile amare, triterpenele, sterolii, flavonoidele, taninii, potasiul, zincul si grupa de vitamine B.



Efecte medicinale

Principiile amare cresc apetitul si stimuleaza secretia bilei. Se spune ca sunt anti-inflamatorii. Potasiul este diuretic, iar combinatia de ingredienti activi are un impact pozitiv asupra tesutului conjunctiv.



Utilizare

Ceaiul de papadie stimuleaza ficatul si rinichii.

Secretia de bila si cea de urina cresc. Tratamentul pe baza de ceai de papadie purifica organismul si reduce durerile reumatice. De asemenea, pacientii cu reumatism ar trebui sa incerce impachetarile cu radacina de papadie aplicate pe incheieturile dureroase. Tratamentul pe baza de ceai de papadie intareste, ca sa zicem asa, tesutul conjuctiv. Frunzele tinere de papadie sunt foarte bune in salate si sunt bogate in vitamine si substante minerale, dubland astfel cu succes tratamentul cu papadie.



De retinut! Sucul alb (latexul) din tulpina de papadie poate produce intoxicatii daca este consumat abuziv.

Unii sustin ca masajul negilor cu acest latex ii face sa dispara.



Ceai

Turnati o cana de apa fiarta peste 2 lingurite de papadie, fierbeti un minut. Lasat 15 minute la infuzat, apoi strecurati. Pentru un tratament cu papadie bet 2 cani pe zi timp de cel putin 6 saptamani. Pentru a veni in sprijinul tratamentului, consumati o portie de salata de papadie cel putin o data pe saptamana.



Amestec de ceaiuri

Amestecati o lingurita de papadie, 1/2 lingurita de flori de porumbar, 1/2 lingurita de menta si 1/2 lingurita de viorele.

Beti o cana dimineata si una seara pentru tratamentul contra reumatismului.



Cataplasme

Turnati o cantitate mica de apa fierbinte peste 3 linguri de radacina de papadie; fierbeti 5 minute. Zdrobiti pana obtineti o pasta. Intindeti pasta pe o bucata de panza si aplicati pe incheietura care va doare. Acoperiti cu un prosop.



Sirop de papadie

Turnati o cana de apa fiarta peste 2 lingurite de frunze de papadie si 2 lingurite de radacina de papadie; fierbeti un minut. Lasati la infuzat 15 minute, apoi strecurati. Fierbeti apoi impreuna cu 5 uncii de zahar pana devine sirop.

Turnati intr-un borcan cu capac etans si consumati o lingura pe zi.



Informatiile au fost preluate din cartea "Remedii naturiste: ingrediente, efecte medicale, utilizare", de Anne Iburg, Editura ALLFA, Bucuresti 2006, 2008.