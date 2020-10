Germania: Un nou potenţial vaccin antiCOVID-19 va fi testat pe om

Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germană de profil, după BioNTech şi CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental împotriva noului coronavirus, după ce a obţinut avizul în acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informează Agerpres, cu referire la Reuters.



Vaccinul, dezvoltat în cooperare cu Centrul german de cercetare în domeniul infecţiilor, va fi testat pe 30 de persoane între 18 şi 55 de ani, care vor primi două doze de vaccin la interval de patru săptămâni.



Dacă rezultatele primului test arată că vaccinul este sigur şi produce un răspuns imunitar, spre sfârşitul acestui an urmează să se desfăşoare un al doilea test, la care vor participa voluntari mai vârstnici.



IDT, cu sediul la Dessau-Rosslau, în Germania de est, produce vaccinuri pentru companii farmaceutice şi participă la şase proiecte împotriva COVID-19, inclusiv unul privind un vaccin experimental împotriva coronavirusului al laboratoarelor AstraZeneca.



Propriul său vaccin are la bază un virus variolic modificat şi atenuat, care a mai fost folosit pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva coronavirusului care a provocat MERS.



Sute de potenţiale vaccinuri împotriva COVID-19 se află în diferite stadii de dezvoltare în întreaga lume şi 41 dintre ele sunt în faza de teste pe om. Rusia şi China au dat deja undă verde unor vaccinuri, înainte de finalizarea testelor de eficienţă. Vaccinurile create de Pfizer, Moderna şi AstraZeneca vor prezenta probabil rezultatele testelor finale înainte de sfârşitul acestui an.



Germania a acordat producătorilor de vaccinuri BioNTech şi CureVac suma de 627 de milioane de euro pentru a permite accelerarea lucrului la vaccinul anti-COVID-19 şi extinderea capacităţii germane de producţie, iar IDT este la rândul său în discuţii cu statul german privind finanţarea.