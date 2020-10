REVISTA PRESEI: Scandaloasa investigație despre migranții din Marea Britanie trimiși în Moldova, pe prima pagina a celor mai importante publicații

Investigația publicată de The Guardian despre faptul că premierul britanic Boris Johnson vrea să trimită migranții străini în Republica Moldova a scandalizat o lume întreagă. Presa din mai multe țări a mediatizat subiectul.



Mediafax.ro scrie că guvernul Johnson și-a atras critici dure după ce aceste informații au apărut în mass-media, iar opoziția britanică susține că aceste planuri arată că guvernul de la Londra are planuri inumane și nepractice.



Libertatea.ro a menționat faptul că Guvernul de la Chișinău a negat ferm că ar fi discutat cu Regatul Unit un astfel de scenariu. Totodată, sursa menționează că Ministerul de Interne britanic nu a comentat deocamdată aceste informații, dar un oficial a subliniat că Marea Britanie se mândrește cu protecția oferită solicitanților de azil.



Într-un articol publicat de Reuters , autorul scrie că migranții prezintă o problemă fierbinte de ani de zile în Marea Britanie, dar trimiterea solicitanților de azil într-o locație îndepărtată ar fi o degradare semnificativă a unei țări europene.



Iar publicația franceză lepoint.fr spune că prin această inițiativă de a trimite migranții străini în Republica Moldova, Boris Johnson și miniștrii săi conservatori fac tot posibilul pentru a da impresia că rămân fideli unei promisiuni cheie pe care au făcut-o în timpul campaniei pentru Brexit: reducerea imigrației în Regatul Unit. “Propunerile de restricționare a procedurii de azil - sau, mai bine zis, oficial, de luptă împotriva abuzului acestuia - s-au declanșat în ultimele zile. Sunt mai nebuni decât ceilalți”, notează publicația.



Totodată, portalul infomigrants.net spune că prin această strategie guvernul britanic vrea să rezolve problema migranților străini, care în ultima perioadă este tot mai stringentă.



„Guvernul britanic are în vedere o serie întreagă măsuri pentru prevenirea sosirii migranților pe teritoriul său. În septembrie s-a înregistrat un nou record de trecere a Canalului, cu 1.951 de sosiri de migranți în Marea Britanie. O cifră care nu s-a mai înregistrat până în prezent. În fața acestei creșteri a debarcărilor, autoritățile britanice vin cu diverse propuneri de șoc”, scrie autorul.