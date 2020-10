Igor Dodon a prezentat cei șapte piloni pe care va construi campania electorală pentru alegerile prezidențiale

Republica Moldova are nevoie de o politică responsabilă și echilibrată. În ultimii ani, țara noastră a trecut prin multe provocări precum căderea regimului oligarhic, pandemia mondială provocată de COVID-19, dar și cea mai severă secetă din istoria țării. Acum, cetățenii Republicii Moldova merită să trăiască într-o țară liniștită și prosperă. Cu acest mesaj candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a dat startul campaniei electorale.



Igor Dodon a prezentat cei șapte piloni pe care se va baza în această perioadă:



1. Grija pentru oameni. Aici o să venim cu propuneri concrete ținând cont de experiența noastră din ultimii ani, referitor la politica socială, medicină, educație;



2. Oraș confortabil și sate moderne. Vom continua cu bunele practici de asigurare cu apă și canalizare, iluminare și gazificare, modernizarea infrastructurii, salubrizarea localităților;



3. Economia durabilă. Noi avem în echipă economiști de valoare, vom putea asigura o nouă abordare pentru agricultură, vom merge cu platforme industriale în toată țara și ne propunem un plan ambițios de digitalizare a țării;



4. Apărarea și consolidarea statalității. Suntem popor fericit, care are țara sa. În lume sunt mii de popoare, doar câteva sute au țara sa suverană, independentă. Trebuie să ne păstrăm independența și să o transmitem nepoților și strănepoților noștri. Tot aici vorbim de rezolvarea problemei transnistrene;



5. Politica internă. Aici vorbim de reforma constituțională, am ieșit deja cu propunerea de a reduce numărul de deputați în Parlament și de a interzice traseismul politic. O să venim cu reforma justiției, imediat după ce va fi avizată cu partenerii externi;



6. Politica externă echilibrată. Nu vrem să fim prieteni cu cineva împotriva cuiva. Vom continua să implementăm Acordul de Asociere cu UE, vom restabili parteneriatul strategic cu Federația Rusă, vom dezvolta relațiile noastre în cadrul CSI și statutul de observator în Uniunea Eurasiatică, vom avea relații bune cu vecinii Ucraina și România și vom dezvolta parteneriatele strategice cu SUA, China, Turcia ș.a;



7. Păstrarea valorilor creștine și tradiționale. Republica Moldova este o țară unde 95-96 la sută din populație sunt creștini-ortodocși. Nu existată altă țară în lume cu o pondere atât de mare. Pentru noi nu sunt dorite acele valori, care încearcă să le promoveze cineva în Republica Moldova, să ne infecteze. Păstrarea valorilor tradiționale, a familiei tradiționale, este un pilon de bază pentru dezvoltarea țării.