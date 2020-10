Preşedintele american Donald Trump a anunţat că a fost testat pozitiv la COVID-19

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat pe Twitter că el şi Prima Doamnă, Melania Trump, au fost testaţi pozitiv la noul tip de coronavirus, informează vineri AFP şi Reuters.



"În seara aceasta, Prima Doamnă şi eu însumi am fost testaţi pozitiv la COVID-19", a anunţat pe Twitter preşedintele primei puteri mondiale. "Intrăm imediat în carantină şi în procesul nostru de recuperare. Vom reuşi ÎMPREUNĂ", şi-a exprimat convingerea Donald Trump, în vârstă de 74 de ani.



Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat joi seara că intră în carantină împreună cu soţia sa în aşteptarea rezultatelor testului COVID-19. Mai devreme, Trump afirmase la canalul Fox News că şi-a făcut un test pentru COVID-19, dar încă nu are rezultatele, după testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, consiliera sa Hope Hicks.



Hope Hicks se afla la bordul Air Force One împreună cu preşedintele american când acesta a zburat marţi la Cleveland, în statul Ohio, pentru a participa la dezbaterea electorală cu Joe Biden. De asemenea, ea a mers cu el miercuri în Minnesota pentru un miting de campanie.



Colaboratorii care lucrează la Casa Albă sunt testaţi zilnic, la fel ca jurnaliştii care vin acolo sau care călătoresc cu preşedintele.



Hope Hicks, care s-a alăturat echipei de campanie a magnatului în domeniului imobiliarelor încă în 2016, face parte din cercul foarte apropiat al preşedintelui Trump. După ce a ocupat prestigiosul post de director de comunicare al Casei Albe, ea l-a părăsit temporar pentru a se angaja la grupul Fox, care administrează postul de Fox News, înainte de a reveni la Casa Albă. Discretă în mass-media, însă foarte influentă în culise, această fost manechin, care a lucrat şi pentru Ivanka Trump la New York, a avut mereu acces liber la preşedintele Trump, care nu a emis niciodată nici cea mai mică rezervă la adresa ei.



Medicul Casei Albe, Dr. Sean Conley, a anunţat la rândul său, într-un comunicat dat publicităţii de executivul american, că Donald Trump şi Prima Doamnă au fost testaţi pozitiv la COVID-19, dar "ambii se simt bine". Dr. Sean Conley a precizat că se aşteaptă ca preşedintele să continue să-şi exercite funcţiile "fără perturbări" şi că va rămâne la Casa Albă în timpul "convalescenţei sale".



Casa Albă a anunţat de asemenea că preşedintele Donald Trump şi-a anulat deplasarea în Florida, ce ar fi trebuit să aibă loc vineri, pentru o întâlnire de campanie, odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie.



Până la ora actuală, pandemia cu noul tip de coronavirus a făcut peste 207.000 de morţi în SUA, de departe ţara cea mai afectată din lume.



Modul în care Donald Trump a gestionat epidemia a stârnit numeroase critici, atât din partea adversarilor săi, cât şi din partea oamenilor de ştiinţă şi chiar a unor parlamentari din propria sa tabără. Trump este acuzat că a transmis semnale contradictorii şi confuze, dar şi că a dat dovadă de lipsă de compasiune în faţa ravagiilor provocate de COVID-19. Potrivit sondajelor, o foarte mare majoritate dintre americani condamnă sever acţiunile lui Donald Trump pe acest front.