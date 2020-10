Restricţii la Cahul: Sunt interzise nunţile, cumetriile, activităţile în masă

Autorităţile locale din raionul Cahul au decis introducerea unor restricţii, care ar preveni răspândirea noului Coronavirus. Potrivit deciziei luate în cadrul şedinţei de azi a Comisiei Situaţii Excepţionale în Sănătate Publică, de la 1 octombrie sunt interzise evenimentele în masă, ceremoniile.



Potrivit ziuadeazi.md, printre restricţiile impuse se enumeră: interzicerea pe toată perioada stării de urgenţă în sănătate publică, pe tot teritoriul raionului Cahul, organizarea adunărilor şi/sau a evenimentelor în masă (culturale, de divertisment, religioase, sportive, sociale, publicitare etc. ); interzicerea organizarea ceremoniilor (nunţi, cumetrii, omagieri, mese de pomenire, petreceri etc.); interzicerea aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.



Totodată, se recomandă suspendarea manifestărilor cu caracter religios pe un termen de 14 zile sau desfăşurarea strictă a întrunirilor la aer liber cu respectarea distanţei fizice dintre participanţi de minim 2 metri, transmisiunea live a ceremoniilor etc.



De asemenea, Comisia nu a sistat activitatea pieţelor din raion şi nici activitatea transportatorilor, doar că îi obligă să activeze în strictă conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea tuturor condiţiilor anti-epidemiologic.



Deciziile autorităţilor vin după ce, pe 30 septembrie, în Moldova au fost depistate peste 1000 de noi cazuri de infectare.



Pe 1 octombrie, în ţară au fost atestate 1022 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Cele mai multe au fost atestate în mun. Chişinău – 489 cazuri. În raionul Cahul au fost înregistrate 21 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore.