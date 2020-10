Alegerile prezidențiale moldovenești: dreapta divizată versus stataliști puternici

Perioada pentru depunerea actelor în vederea înregistrării în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova s-a încheiat. La 30 septembrie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat-o pe Maia Sandu, în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Administrația electorală a Republicii Moldova urmează să mai decidă în privința înregistrării a altor doi candidați care au depus semnături la autoritatea electorală centrală - Octavian Țîcu și Dorin Chirtoacă.



Cel mai probabil, în buletinele de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale vor fi opt candidați: Renato Usatîi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Octavian Țîcu și Dorin Chirtoacă.



Constat că formațiunile politice pro-europene nu au reușit să aibă un contracandidat comun împotriva pro-statalistului Igor Dodon. Nici stânga nu este foarte unită. Populiștii Violeta Ivanov și Renato Usatâi, sunt conștienți că nu vor trece în turul doi dar participă, probabil, pentru a achita niște polițe politice.



Observ că în acest an alegerile prezidențiale sunt folosite de partidele moldovenești mai mult pentru rezolvarea unor competiții apărute pe segmentul electoral pe care îl împart și mai puțin pentru a îl învinge pe statalistul Dodon. Dacă ar fi avut acest scop am fi avut un singur candidat contra actualului președinte.



Liderii dreptei naționale românești, Dorin Chirtoacă și Octavian Țîcu folosesc competiția electorală pentru stabilirea rolului dominant, de mascul alfa, pe câmpul ideologic pe care îl împart. Singurele partide ideologice din Republica Moldova, partidele unioniste, împart același electorat - consider că duelul electoral viitor este unul necesar pentru unificarea acestora și apariția unui singur partid unionist.



La fel, concurența dintre Maia Sandu și Andrei Năstase ar trebui rezolvată în urma competiției electorale prezidențiale. Cei doi aliați de odinioară, au multe să își reproșeze și o vor face. Opinia publică înclină să-i dea dreptate lui Andrei Năstase care a dat dovadă de mai mult fair-play politic decât Maia Sandu.



Că formațiunea politică condusă de Maia Sandu este ghidată doar de realism politic și cinism non-ideologic o dovedesc declarațiile publice făcute de persoana numărul doi în acest partid, vicepreședintele Parlamentului moldovean, Mihai Popșoi. El a declarat că PAS este gata să se facă frate și cu diavolul doar pentru a scăpa de Igor Dodon. O atitudine aproape neo-marxistă căci, nu te poți face frate cu necuratul fără să te murdărești. Alianța politică făcută cu Partidul Socialiștilor a compromis imaginea de Albă ca Zăpada a Maiei Sandu. Iată de ce, în alegerile prezidențiale din acest an, Maia Sandu pleacă pe un loc secund, trend, care are mari probabilități să fie menținut până la final. Este rezultatul trecutelor ei acțiuni și al complicităților politice făcute.



Discursul public recent, al reprezentanților dreptei despre posibila fraudare a alegerilor prezidențiale este nul. Alegerile nu pot fi fraudate în secțiile de votare sau în birourile electorale. Activitatea secțiilor electorale este în așa mod construită încât orice încercare de fraudare este exclusă. Secțiile de votare, consiliile electorale de circumscripție sunt constituite din reprezentanți ai formațiunilor politice parlamentare inclusiv cu observatori de la fiecare partide politice.