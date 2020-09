Jurnaliști și somelieri internaționali vor participa online la Ziua Națională a Vinului

Ziua Națională a Vinului, programată pentru începutul lunii octombrie, va fi celebrată și peste hotarele țării. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) va organiza în data de 3 octombrie un webinar online, dedicat celei de-a 19-a ediție a sărbătorii vinului, alături de nouă invitați străini specializați în domeniu, transmite MOLDPRES.



Jurnaliști și somelieri de talie internațională din Marea Britanie, Franța, Canada, Olanda, SUA, Danemarca, Belgia etc. vor veni cu îndemnul „Eu deVIN sărbătoare” (eng. „My Moldovan Wine Day”). „Acest îndemn este pentru a continua să celebrăm Ziua Națională a Vinului, cu respectarea măsurilor de siguranță, precum și pentru a consolida sentimentul de mândrie națională pentru produsul care ne-a dus faima în lume. Evenimentul va putea fi urmărit pe pagina de Facebook Wine of Moldova, începând cu ora 19:00”, indică un comunicat ONVV.



Degustarea va fi moderată de scriitorul londonez specializat în vinuri Jamie Goode, alături de care participanții vor explora tradițiile vinicole din Republica Moldova: de la soiuri indigene, continuând cu metodele de producere și până la viitorul industriei vitivinicole. „Jamie Goode, este un jurnalist din Marea Britanie, care în prezent este și cronicar de vinuri la ziarul național britanic „The Sunday Express”. Jurnalistul a câștigat premiul „Glenfiddich Wine Writer” (2007) și scrie pentru o serie de publicații, printre care „World of Fine Wine”, dar și „Wine Business International”. Articolele sale apar și pe wineanorak.com – unul dintre site-urile tematice de top din lume”, precizează sursa citată.



Experții și jurnaliștii străini vor face o degustare transcontinentală online a patru vinuri emblematice din Republica Moldova. Printre vinurile care urmează a fi analizate și savurate se numără: „Negru de Purcari” de la vinăria „Purcari”, „Negre” de la vinăria „Fautor”, „Feteasca Neagră Individo” de la „Chateau Vartely”, „Harap Alb” de la vinăria „Minis Terrios”. Astfel, participanții vor avea ocazia să „călătorească” în Moldova și să afle despre specificul vitivinicol al țării. Mai mult, ei vor discuta despre Ziua Națională a Vinului și impactul sărbătorii la nivel internațional, dar și vor face o trecere în revistă a evoluției sectorului vitivinicol din țară în ultimii ani.



După degustarea vinurilor, oaspeții străini vor scrie despre vinurile moldovenești și despre Ziua Națională a Vinului, susținând astfel eforturile de promovare lansate de ONVV. De asemenea, în ajun de sărbătoare, aproximativ 1260 de jurnaliști străini din 38 de țări ale lumii au primit informații despre sectorul vitivinicol din țara noastră, evenimentele dedicate și destinațiile oenoturistice.



Ziua Națională a Vinului se va desfășura în primul weekend din octombrie. Cea de-a XIX-a ediție va avea sloganul „Eu deVIN sărbătoare” și vine cu un program special, mai mult în spațiu virtual.