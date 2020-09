Acizii grași Omega-3 ar putea trata diabetul de tip 1

Diabetul de tip 1 este o boală autoimună incurabilă a cărei origine nu este cunoscută pe deplin. Noile cercetări arată că grăsimile Omega-3 sunt eficiente în cadrul terapiei care diminuează gravitatea reacțiilor autoimune specifice afecțiunii.



Aproximativ 1,25 milioane de adulți și copii sunt diagnosticați cu diabet de tip 1, ceea ce înseamnă că sistemul lor imunitar nu recunoaște propriile celule beta ale organismului, le atacă și le distruge. Celulele beta sunt esențiale pentru producerea insulinei. Organismul are nevoie de insulină pentru a transporta glucoza în celule și pentru a crea energie. În lipsa celulelor beta care creează rezervele de insulină, glucoza se va acumula în sânge, iar corpul nu o va putea folosi pentru a obține energie suplimentară.



Până în prezent nu s-a putut stabili care este cauza diabetului de tip 1 și nu poate fi vindecat. Cea mai frecventă variantă de tratament implică administrarea insulinei, dar scopul cercetătorilor este oprirea atacului organismului asupra celulelor beta și refacerea lui prin eliminarea efectelor negative.



În acest context, un nou studiu realizat de dr. Allan Zhao de la Universitatea Tehnologică din Guangdong a investigat beneficiile potențiale ale suplimentării meniului persoanelor diagnosticate cu diabet de tip 1 cu acizi grași de tip Omega-3. Aceste grăsimi sunt esențiale pentru funcționarea optimă a mai multor organe, ameliorând activitatea mușchilor, prevenind formarea cheagurilor de sânge, impulsionând digestia și susținând divizarea și multiplicarea celulelor.



Beneficiile grăsimilor de tip Omega-3 au fost analizate în cadrul mai multor studii, evidențiindu-se faptul că protejează organismul împotriva afecțiunilor cardiovasculare și a artritei reumatoide. În plus, Omega-3 stopează procesele inflamatorii din organism, iar acest lucru i-a determinat pe autorii noului studiu să cerceteze dacă pot preveni sau ameliora evoluția bolilor autoimune.



Omega-3 ar putea regenera celulele beta



Dr. Zhao și echipa sa au studiat efectele Omega-3 asupra șoarecilor care aveau diabet de tip 1, care au fost împărțiți în 2 grupuri.



Primul grup a avut o dietă normală, iar cel de-al doilea a consumat un meniu suplimentat cu Omega-3. După un interval de 3 luni s-au testat toleranța la glucoză și la insulină pentru ambele grupuri de șoareci.



De asemenea, s-a examinat și gradul de infiltrare a limfocitelor în pancreas, o manifestare specifică diabetului de tip 1. Studiul a relevat că adăugarea acizilor grași de tip Omega-3 în cadrul meniului zilnic a ameliorat semnificativ metabolizarea glucozei și a redus gravitatea simptomelor acestei boli.



S-a observat o reducere a proteinelor care favorizează inflamațiile, precum și a cantității de limfocite de la nivelul pancreasului. În plus, dr. Zhao și colegii săi au remarcat semne de regenerare a celulelor beta în cazul șoarecilor care consumaseră grăsimi Omega-3.



Suplimentarea meniului cu aceste grăsimi timp de cel puțin 182 de zile a normalizat nivelul glicemiei și al producției de insulină, a blocat accesul limfocitelor în pancreas și a diminuat valorile markerilor inflamatori.



Aceste rezultate demonstrează că adăugarea acizilor grași de tip Omega-3 în cadrul dietei pacienților diagnosticați cu diabet de tip 1 poate reprezenta o terapie foarte utilă, cu mai puține efecte secundare decât tratamentele clasice. „Concluziile din cadrul studiului nostru pot oferi o direcție utilă pentru tratarea manifestărilor clinice ale diabetului de tip 1 și reducerea severității simptomelor. Pacienții recent diagnosticați sau cei care și-au menținut glicemia stabilă vor beneficia rapid dacă se adaugă Omega-3 în meniul lor zilnic.



În plus, considerăm că grăsimile Omega-3 pot oferi o cale de tratare a tuturor bolilor autoimune și avantajele utilizării lor nu se restrâng la persoanele afectate de diabet”, a spus dr. Zhao.