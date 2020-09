Uleiul esențial de iasomie: 9 beneficii parfumate pentru piele și starea de spirit

Precis vei recunoaște mirosul de iasomie de îndată ce este în apropierea ta dar știai că această floare unică este un elixir pentru minte și frumusețe? Uleiul esențial de iasomie este o formulă naturală foarte eficientă pentru afecțiunile dermatologice, dar și pentru stimularea optimismului.



Poate ai încercat deja ceaiul de iasomie sau te-a întâmpinat mirosul special al unui buchet care conține această floare cu o aromă aparte dar te-ai gândit să încerci uleiul și pe piele? Uleiul esențial de iasomie poate trata rapid imperfecțiunile și alte probleme ale tenului, reface echilibrul pielii, îți menține aspectul tânăr și contribuie la o stare de mulțumire și relaxare.



Iată de ce ar trebui să incluzi uleiul esențial de iasomie în ritualul tău de frumusețe din fiecare zi:



1. Este un antiseptic natural

Acest ulei esențial poate fi utilizat în locul unui dezinfectant clasic pentru că are proprietăți antiseptice. Conține acid benzoic și bezyl benzoate, componente care elimină bacteriile și previn proliferarea microbilor sau a fungilor. Uleiul esențial de iasomie accelerează vindecarea rănilor și reduce riscul de infecții. Nu uita să-l folosești și pentru coșurile care îți fac probleme.



2. Calmează pielea uscată

O piele cu o strălucire sănătoasă este un obiectiv important în orice sezon, iar uleiul de iasomie are proprietăți de vindecare, netezire, relaxare și eliminare a aspectului tern al pielii. Folosește-l cât mai des pentru pielea deshidratată și iritată.

Este un tratament potrivit inclusiv pentru tenul afectat de eczeme. Vei vedea cum pielea se regenerează și are o culoare uniformă, fără să se înroșească sau să se descuameze.



3. Previne ridurile

Nu este niciodată prea devreme să începi strategia de prevenire a ridurilor, iar uleiul de iasomie te va ajuta să-ți menții tenul neted și ferm. Poate fi folosit înainte de apariția ridurilor cu rol de prevenție sau după ce au apărut pentru a le reduce adâncimea și a stopa apariția altor semne de îmbătrânire. Pune câteva picături din acest ulei în crema hidratantă și bucură-te de tratamentul parfumat în fiecare seară. Te vei trezi cu un ten revigorat și mult mai neted pentru că uleiul stimulează producția de colagen și umple ridurile din interior.



4. Hidratează pielea în mod optim

Hidratarea este un element de bază pentru îngrijirea pielii, dar poate fi obositor să ai un ritual de îngrijire care include foarte mulți pași. Dacă folosești uleiul de iasomie poți hidrata rapid pielea, fără să dedici foarte mult timp îngrijirii zilnice.

Este soluția ideală pentru a reduce numărul de produse utilizate, fără să faci compromisuri la rezultatele dorite. Alege un ulei facial care include acest ingredient și aplică-l seara și dimineața după ce te speli pe față.



5. Este foarte bine tolerat de pielea reactivă

Dacă ai pielea extrem de sensibilă și te înroșești rapid de la orice cremă sau loțiune este momentul să dai o șansă uleiului esențial de iasomie. Are un puternic efect calmant, reducând senzația de arsură, mâncărimile, roșeața și coșurile.



6. Vindecă rapid cicatricile

Majoritatea femeilor au cicatrici pe care încearcă să le acopere cu ajutorul machiajului, dar nu este nevoie să pui un strat consistent de fond de ten sau concealer dacă poți elimina complet semnele care te deranjează. Uleiul esențial de iasomie poate înlătura semnele lăsate de coșuri, vergeturile și alte cicatrici.

De asemenea, reduce aspectul inestetic al celulitei. Este un cicatrizant natural, favorizând refacerea reliefului normal al pielii și revenirea la textura netedă.



7. Asigură un somn odihnitor

Ai probleme din cauza somnului agitat, marcat de griji și anxietate? Uleiul de iasomie te va ajuta să-ți eliberezi mintea de gânduri negative și tensiune. Are proprietăți sedative, te va calma și va favoriza somnul profund. Alege un roll-on cu acest ulei și aplică-l pe încheieturi și în zona gâtului înainte să mergi la culcare. Dacă te trezești în timpul nopții repetă aplicarea.



8. Te face mai optimist

Un masaj lent cu ulei de iasomie în zona tâmplelor elimină migrenele cauzate de stres și te ajută să devii din nou optimist și plin de energie. Crește producția de endorfine și îți creează noi resurse în plan emoțional pentru a găsi soluțiile de care ai nevoie.



9. Uniformizează nuanța pielii

Este un remediu util pentru a obține un ten neted, fără pete sau cearcăne. Elimină petele pigmentare, deschide la culoare zonele afectate de cicatrici și dă o strălucire deosebită pielii.

Amestecă acest ulei cu primerul sau cu fondul de ten pentru a arăta impecabil toată ziua și a reduce înroșirea pielii.