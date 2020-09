Coșmarurile sunt vise intense marcate de frică, stres sau anxietate. Te afectează mai mult decât un vis urât și te vor face să te trezești, fără ca impresia neplăcută să dispară imediat. Descoperă cum poți scăpa de coșmaruri pentru a evita emoțiile negative când te gândești la ora de culcare.



Coșmarurile apar de obicei în timpul somnului REM, în a doua jumătate a intervalului total de odihnă. Deși nu s-a putut stabili în mod cert de ce visăm, teoriile specialiștilor vizează gândurile subconștiente, amintirile, informațiile învățate sau diferite reacții chimice din interiorul organismului. Dacă te-ai întrebat adesea cum poți scăpa de coșmaruri astăzi îți prezentăm câteva măsuri care vor crește șansele de a avea un somn liniștit până dimineața și de a începe noua zi cu zâmbetul pe buze.



Ce spun statisticile?

Atât copiii, cât și adulții sunt afectați de coșmaruri. Între 10 și 50% dintre copiii cu vârste de 3-6 ani au coșmaruri, iar 80% dintre copiii între 7 și 9 ani au aceeași problemă. În ceea ce privește adulții, 85% au cel puțin un coșmar la nivel de an, 29% au coșmaruri în fiecare lună, iar 6% în fiecare săptămână. Adulții de vârsta a treia au un risc cu 20-50% mai redus de a avea coșmaruri față de adulții tineri.



Ce factori influențează apariția coșmarurilor?

Despre ce a fost ultimul tău coșmar? În ciuda experiențelor diferite pe care le are fiecare persoană chestionarele realizate au dezvăluit teme comune care apar în coșmaruri. Cercetătorii de la Universitatea din Montreal au analizat 253 de coșmaruri și 431 de vise urâte și au observat că agresiunea fizică apare cel mai des în coșmaruri, urmată de moarte, probleme grave de sănătate și amenințări.

În plus, femeile au o frecvență foarte ridicată a coșmarurilor care includ scene conflictuale. Teama este cea mai des invocată emoție, dar o proporție ridicată de persoane simt și tristețe, confuzie sau dezgust când se trezesc dintr-un coșmar.

Oamenii de știință din Germania au identificat cele 5 teme principale ale coșmarurilor: căderea în gol, urmărirea, sentimentul de a fi paralizat, decesul unui membru al familiei sau al unui prieten și întârzierea. Nu există încă un consens cu privire la cauzele coșmarurilor, dar relațiile interpersonale, activitățile din timpul zilei, medicamentele luate, compoziția cinei sau evenimentele traumatizante sunt indicii importante.



Metode eficiente pentru a neutraliza coșmarurile

Multe persoane nu dau mare atenție coșmarurilor, dar dacă te trezești des din cauza lor sau dacă îți este greu să adormi după aceea ori îți amintești ce ai visat tot restul zilei este cazul să iei măsuri.



Iată cum poți scăpa de coșmaruri:



1. Ai grijă la igiena dinainte de culcare

Nu este mereu posibil să oprești complet coșmarurile, dar crearea unui mediu ideal pentru relaxare și somn te va ajuta foarte mult. Dormitorul trebuie să fie întunecos, răcoros și liniștit.

Elimină sursele de lumină precum televizorul sau ceasul de alarmă și alege draperii groase, care blochează lumina, mai ales dacă vei dormi după ce răsare soarele. Poți folosi aparate cu zgomot alb sau dopuri de urechi.

Creează-ți o rutină de relaxare seara, care poate include un duș cu apă călduță, lectura din cartea ta preferată, un ceai fără cafeină și exerciții de meditație sau de respirație. Evită alcoolul și nicotina și alege o cină ușoară, fără preparate picante care pot cauza indigestie sau un somn agitat.



2. Vorbește despre ceea ce visezi sau ține un jurnal

Psihologii consideră că este foarte util să discuți despre conținutul coșmarurilor pentru a reduce anxietatea care se poate instala după un vis urât. Poți vorbi cu partenerul tău, cu un membru al familiei, cu un prieten sau cu un terapeut. Dacă te trezești speriat dintr-un coșmar și nu reușești să adormi la loc este recomandat să te scoli din pat și să-ți notezi într-un jurnal ce ai visat, apoi să scrii o nouă versiune pozitivă a visului.

În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că această tehnică are drept efect modificarea modului în care evoluează un coșmar, mai ales dacă se repetă des.



3. Gestionează eficient stresul din timpul zilei

Stresul constant este asociat cu somnul întrerupt și coșmarurile frecvente. Nu te focaliza pe conflicte sau pe emoțiile negative, ci ascultă muzică relaxantă, mergi la ședințe de masaj sau acupunctură, fă exerciții la sală, practică yoga sau joacă-te cu animalele de companie pentru a-ți reveni după o zi dificilă la serviciu. Nu urmări emisiuni sau filme care includ temele frecvente ale coșmarurilor înainte să te culci pentru că este foarte posibil să revezi totul în vis, mult mai terifiant decât părea când stăteai liniștit pe canapea. Coloratul sau croșetatul sunt activități ideale pentru a favoriza visele plăcute.



4. Încearcă jocurile video

Potrivit specialiștilor, dacă te implici într-un joc video ai putea ameliora și conținutul viselor. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că jocurile video fac coșmarurile să devină mai puțin amenințătoare, iar persoanele care au parte de ele nu mai sunt într-un rol pasiv.

Se speculează că acest efect se datorează reducerii pragului de sensibilitate cu ajutorul jocurilor, crescând obișnuința de a fi într-o competiție constantă și de a câștiga.