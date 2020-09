Ce spun astrele azi, 29 septembrie

Berbec

Este o zi in care simtiti nevoia sa primiti afectiune, mai ales din partea celor apropiati. Veti fi, intr-adevar, foarte dezamagiti daca veti fi tratati cu indiferenta. Uneori, insa, apropiatii pot fi atat de ocupati cu alte chestiuni, incat pur si simplu sa nu-si dea seama, de la sine, de nevoile voastre emotionale. Indicat ar fi sa va calcati pe mandrie si sa sugerati persoanelor vizate ceea ce asteptati de la ele. Profesional, ests posibil sa vi se ceara, intr-o forma sau alta, sa va dovediti competentele, ceea ce nu trebuie sa va supere deloc; dimpotriva, ar putea fi un prilej foarte bun de a va pune in evidenta, mai ales daca sunteti foarte buni in domeniile voastre de expertiza.



Taur

Norocul pare sa se schimbe si energiile creatoare par sa revina in prim plan. Chiar aveati nevoie de ceva care sa va insufleteasca, mai ales daca ultimele zile nu au fost foarte fericite la capitolul creativitate, asa incat sa faceti impresie. Reusiti sa va concentrati fortele si in directia interactiunilor sociale, pentru crearea de noi legaturi si revigorarea celor mai vechi. Va manifestati deschis curiozitatea, va intereseaza barfele, stati la taclale cu oricine, chiar si cu strainii, daca aveti ocazia. Aveti astfel ocazia sa aflati multe lucruri interesante, ba chiar si informatii pretioase in legatura cu chestiuni care va intereseaza.



Gemeni

Nici astazi nu va puteti relaxa, asa cum v-ati fi dorit inca de la inceputul zilei, ba chiar se poate ca starea de tensiune sa persiste pana tarziu, in noapte. Daca alegeti sa nu va experiorizati in fata celorlalti si sa zambiti politicos, chiar daca in realitate ati vrea sa tipati, gasiti alte debusee pentru a va exterioriza. Reprimarea adevaratelor sentimente duce la acumularea tensiunilor, care ar putea izbucni la momentul cel mai inoportun si fata de persoana care merita cel mai putin. Ganditi-va ce modalitati noi de a va spori finantele puteti gasi; nu va complaceti in exercitarea unei meserii anoste, mai ales daca nu va aduce prea mari satisfactii. Cu siguranta ca sunteti capabili de mult mai mult de-atat!



Rac

Azi sunteti in stare sa faceti o serie de schimbari de anvergura in viata voastra, iar mijloacele necesare se vor ivi de la sine. Ba chiar sunteti foarte entuziasmati si va doriti sa va puneti planurile in aplicare cat mai repede. Fiti insa foarte siguri ca ati gandit bine lucrurile, sa nu ajungeti sa regretati pasul sau pasii facuti. Mai ales daca este vorba de schimbari in domeniul profesional, este nevoie sa analizati lucrurile cu mai multa atentie. Aveti insa o atitudine pozitiva si sunteti plini de optimism, ceea ce poate fi si un plus, dar si un minus. N-ar fi rau sa va sfatuiti si cu cineva de incredere in privinta deciziilor cu impact asupra viitorului, sa mai ascultati si o alta opinie.



Leu

Va este greu sa va concentrati si, din aceasta cauza, s-ar putea sa ratati unele termene limita si sa cauzati unele ambuteiaje in mersul normal al lucrurilor. Incercati sa faceti o scurta pauza in care sa va adunati, pentru ca nu va doriti probleme cauzate de voi insiva. Ba chiar solicitati ajutor din partea unor colegi in care aveti incredere ca va pot ajuta asa cum trebuie. Promiteti ca veti intoarce serviciul daca va fi nevoie sau alt fel de revansa, mai ales daca sunteti prinsi in corzi. Atentie la finante! Nu faceti cheltuieli inutile, caci sunteti in pericol sa ramaneti faliti pana la urmatorul salariu. Si nu va doriti sa recurgeti la imprumuturi!



Fecioara

Daca actionati cu diplomatie, bine gandit si constant, probabil ca veti avea mare succes in actiunile voastre de astazi. Ar fi bine ca astazi sa va concentrati putin pe propriile nevoi, pe ceea ce va este necesar, chiar pe ceea ce v-ati dori; altruismul dus la extrem poate sa va coste si in termeni de imagine, si in termeni de sanatate proprie. La serviciu, aveti sanse mari de succes daca veti analiza bine lucrurile si va veti juca bine cartile. S-ar putea sa primiti un ajutor neasteptat din partea cuiva care a mai intervenit in favoarea voastra si alta data. Nu refuzati, nu uitati sa multumiti asa cum trebuie la final, precum si sa va aratati disponibilitatea de a ajuta si voi la randul vostru.



Balanta

Nu va mai concentrati atata pe ceea ce ati facut, ci mai degraba pe ceea ce veti face. Stim ca va place sa analizati orice, insa pierdeti timpul cu chestii inutile si aveti lucruri mai importante de facut. Trageti invatamintele de rigoare si mergeti inainte. Cu cat mai repede veti lasa in urma trecutul, cu atat veti putea sa va limpeziti mintea si veti putea vedea mai clar ceea ce aveti de facut pentru perioada viitoare. Sunteti foarte sensibili astazi la aspectele estetice. Probabil va veti simti tentati sa faceti modificari in casa, in gradina sau chiar la birou. Atentie la cheltuieli; nu dat banutii municiti din greu pe lucruri inutile, chiar daca, la un moment dat, acestea v-ar putea folosi la cate ceva.



Scorpion

Se anunta o zi plina de pace si armonie pe toate planurile. Veti initia actiuni care se vor finaliza cu succes, relatia cu partenerul merge destul de bine, veti reusi sa evitati, cu abilitate, atragerea in situatii neplacute si care s-ar putea solda cu efecte negative. Va veti face si noi prieteni, care vor ramane mult timp in viata voastra. Atentie la starea de sanatate! Evitati sa va surmenati prea mult, odihniti-va, lasati si pe altii sa mai faca din treburi. Nu trebuie sa va epuizati resursele caci veti avea nevoie de ele si in continuare. Ganditi-va ca exista unele limite pe care nu le puteti depasi, oricat de mult v-ati dori.



Sagetator

Se pare ca v-ati obosit putin cam mult in ultima vreme si simtiti nevoia de o pauza. Sau poate doriti sa va refaceti fortele dupa o zi plina de capricii. Va ganditi cam mult la propria persoana si tindeti sa-i ignorati pe cei din jur. Nu veti obtine decat efecte negative, care va vor subrezi relatiile cu apropiatii. Nu spune nimeni sa nu aveti grija si de voi insiva, insa nu trebuie ca asta sa se traduca in egoism, in dezinteres complet fata de persoanele importante din viata voastra. Nu va lipseste energia, insa actionati prea haotic si nu va canalizati spre activitati constructive. Ganditi-va ca numai voi aveti de pierdut, daca nu va mobilizati asa cum trebuie.



Capricorn

Astazi, pastrati-va optimismul si folositi-va spirtul de analiza pentru a lua cele mai bune decizii. Este o zi absolut perfecta pentru negocieri si discutii, pentru ca va simtiti in forma si va puteti concentra toate energiile in directia in care doriti. Aveti o atitudine pozitiva care ajuta mult in astfel de discutii si este foarte apreciata de partenerii de afaceri. Nu va consumati toata energia la serviciu, ci mai lasati ceva si pentru acasa. S-ar putea sa fiti solicitati de copii la vreo activitate fizica, asa ca fiti pregatiti sa raspundeti pozitiv; este important sa va petreceti timp si cu juniorii, pentru a strange legaturile cu acestia si pentru a exercita control subtil asupra lor, atat de necesar pentru a interveni atunci cand este nevoie.



Varsator

Astazi sunteti foarte indecisi, foarte ezitanti. Nici din punct de vedere fizic s-ar putea sa nu va simtiti prea bine, astfel incat sunt slabe sanse sa aveti succes daca veti demara ceva. Nu mai spunem ca nici circumstantele nu va sunt favorabile, deci azi e mai bine sa pastrati “low-profile”. Aveti grija sa fiti receptivi la nevoile partenerului de viata, la dorintele acestuia. S-ar putea ca acesta sa va solicite in mod expres sprijinul pentru rezolvarea anumitor probleme. Chiar daca nu-l intelegeti foarte bine, nu-i dati de inteles acest lucru si manifestati-va suportiv. Fiecare are nevoie, din cand in cand, de o reconfirmare a valorii proprii!



Pesti

Astazi trebuie sa fiti foarte atenti la comunicarea cu cei din ur, mai ales in mediul profesional. Inclinatia spre criticism poate sa va aduca multe necazuri, mai ales daca va veti pierde cumpatul, in discutiile mai aprinse cu cei din jur. Este imperativ necesar sa invatati sa va manageriati asa cum trebuie sentimentele si iesirile impulsive. Trebuie sa faceti un efort de vointa in acest sens! Daca ati fi ceva mai retinuti si mai putin impulsivi, ati putea afla informatii pretioase, care v-ar ajuta in proiectele pe care intentionati sa le demarati. Nu este o zi propice actiunii, insa este o zi potrivita pentru a face tatonari, pentru a studia terenul. Puneti la punct detaliile si asteptati momentul potrivit pentru a trece la fapte!