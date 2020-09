Imagini de epocă cu oraşul Bălţi, adunate într-o carte

O incursiune plină de surprize şi descoperiri în patrimoniul cultural şi istoric al capitalei nordului Republicii Moldova o reprezintă cartea „Retro Bălţi” - o parte a colecţiei „Retro”, iniţiată în 2011 de Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (AIRM) şi lansată în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Înainte de lansare, oamenii au avut şansa să vadă o expoziţie în aer liber în curtea AIRM: imagini de arhitectură tradiţională din spaţiul rural, dar şi din patrimoniul urbanistic.

Noua apariţie editorială „Retro Bălţi” reuneşte imaginile unor clădiri de patrimoniu, biserici şi catedrale de o rară frumuseţe, sediul Teatrului „La Scala”, unde în 1939 poetul Ion Minulescu a recitat o poezie consacrată oraşului Bălţi, dar şi alte imagini ce uimesc prin noutate. Asta deoarece au fost preluate din cărţile poştale de altă dată de către cunoscuţii colecţionari şi cercetători ştiinţifici: tată şi fiu - Constantin şi Aureliu Ciobanu.

„Cu ajutorul cărţilor poştale editate în diferite perioade istorice, noi am reprodus aceste perle arhitecturale şi am atras atenţia cititorului să le valorifice, studiindu-le din cărţi poştale”, spune cercetătorul ştiinţific, autorul editurii, Aureliu Ciobanu.

„Începând cu 2011, AIRM a ţinut să publice un instrument cum este cartea. Şi am pornit-o de aici, de la Chişinău, cu „Retro Chişinău”, am continuat cu „Retro Soroca”, „Retro Orhei” şi în 2020 am decis să publicăm despre municipiul Bălţi”, spune directorul AIRM, Ion Ştefăniţă.

„Setul de cărţi poştale vechi cu imaginea oraşului Bălţi. Am rămas surprins de frumuseţea acestui oraş, care este incomparabil cu oraşul Bălţi din perioada sovietică. Arată că în oraşul Bălţi au trăit oameni cu o cultură înaltă”, spune cercetătorul ştiinţific, autorul ediţiei, Constantin Ciobanu.

Următoarea destinaţie spre care se îndreaptă atenţia iniţiatorilor colecţiei „Retro” este oraşul Cahul.