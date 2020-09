Au procurat bilete spre Moscova, dar nu au putut zbura. Ce spune compania aeriană

Mai multe persoane, inclusiv cetăţeni ruşi, care au procurat bilete la zborurile de avion Moscova-Chişinău-Moscova, operate de Air Moldova, odată ajunşi în Republica Moldova, nu au putut reveni în Federaţia Rusă. Reprezentanţa Air Moldova spune că efectuează curse către Rusia, doar că, autorităţile ruse dictează cine are dreptul şi cine nu să se întoarcă în Rusia, în baza unei înregistrări prealabile pe site-ul gosuslugi.ru.



Solicitată de IPN, ofiţerul de presă la Air Moldova, Tamara Luca, spune că, odată ce au procurat bilete, pasagerii sunt informaţi de către compania aeriană, la aeroport sau prin e-mail, că zborurile au loc doar în urma înregistrării pe acel site. Cel mai bine, spune Tamara Luca, ar fi ca pasagerii să se înregistreze pe site-ul menţionat, să îndeplinească formularul cerut acolo, să i se acorde permisiunea de a se întoarce în ţară, apoi să procure bilete. Actualmente, spune ea, Air Moldova efectuează zboruri spre Rusia pe alocuri fără niciun pasager, iar din Rusia se întoarce plin.



Întrebată de ce biletele se vând la curse Chişinău-Moscova, chiar dacă nu există certitudinea că pasagerii vor zbura, purtătoarea de cuvânt a spus că Federaţia Rusă prelungeşte situaţia de criză la fiecare două săptămâni, respectiv nu se cunoaşte sigur când se va oferi „undă verde” şi pasagerii vor putea zbura, condiţii în care nu există motiv pentru a opri vânzarea biletelor. „Federaţia Rusă a anunţat că situaţia de criză va dura până pe 30 septembrie. Ce va fi după 30 septembrie noi nu ştim şi noi nu putem să nu vindem bilete, nu avem niciun argument în baza căruia să nu vindem biletele. Ceea ce am vândut de pe 1 septembrie întră sub noua regulă impusă de Federaţia Rusă. Una din regulile de zbor este înregistrarea pe platforma gosuslugi.ru, în urma căreia pasagerii primesc o confirmare de acceptare la cursă”, a adăugat ea.



Încercarea reporterului IPN de a se înregistra pe platforma gosuslugi.ru a dovedit că pot face acest lucru doar cetăţeni ai Federaţiei Ruse. Totodată, platforma informează că nu există curse aeriene la care se pot înregistra cetăţenii ruşi pentru a reveni în patrie.



Pasagerii care au procurat bilete, dar nu le-au utilizat, le pot folosi mai târziu, susţine Tamara Luca. Ei au la dispoziţie un an să decidă când vor să folosească acele bilete, cu un diapazon de folosire de un an şi jumătate de acum înainte. Pentru asta, pasagerii care deţin bilete neutilizate trebuie să informeze prealabil compania aeriană fie pe pagina de Facebook, fie pe airmoldova.md despre reprogramarea folosirii lor. Poate fi modificată data de zbor, la dorinţă numele pasagerului sau chiar şi destinaţia, cu efectuarea unui recalcul. Tamara Luca spune că, compania aeriană nu poate întoarce pasagerilor banii pentru bilete, întrucât se află într-o condiţie financiară proastă, în urma pandemiei.



Întrebaţi cum pot reveni cetăţenii blocaţi în Republica Moldova în Federaţia Rusă, reprezentanţii Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova au remarcat că cetăţenii ruşi şi cei care intră în categoriile de cetăţeni exceptate, dar se află în ţări cu risc sporit de infecţie, pot reveni în Federaţia Rusă doar prin Belarus şi Turcia.



Conform Hotărârii Guvernului Federaţiei Ruse, actualmente este interzisă intrarea cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Rusiei, cu excepţia mai multor categorii .